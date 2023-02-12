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立委：建商土地融資、缺工缺料問題 政府應助過難關

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台灣民眾黨立委邱臣遠今天說，由於政府的怠惰與疏忽，導致市場發展方向偏差，如今建商面臨土地融資、缺工缺料等問題，政府應該盡速研擬有效的協助辦法，協助業者度過難關。圖／邱臣遠國會辦公室提供
台灣民眾黨立委邱臣遠今天說，由於政府的怠惰與疏忽，導致市場發展方向偏差，如今建商面臨土地融資、缺工缺料等問題，政府應該盡速研擬有效的協助辦法，協助業者度過難關。圖／邱臣遠國會辦公室提供

台灣民眾黨立委邱臣遠今天表示，國內空屋數量驚人，顯然供過於求，但是房價卻不斷攀升，由於政府的怠惰與疏忽，導致市場發展方向偏差，如今建商面臨土地融資、缺工缺料等問題，政府應該盡速研擬有效的協助辦法，協助業者度過難關，但是千萬不能陷入父子騎驢的盲點。

邱臣遠上午在臉書以「居住正義刻不容緩，政府不能顧此失彼」為題發文指出，國發會近日邀請內政部及財政部等相關單位討論「健全房地產市場行動方案」，針對建築業者反映的限期開工和貸款融資等議題進行討論。

邱臣遠說，國發會聲稱未來將有條件地放寬相關規定，不過這樣的回覆業者並不埋單，轉而劍指「平均地權條例」的實施將讓業者活不下去。

邱臣遠指出，根據主計總處109年所做的空屋普查，全國空閒住宅共有166萬戶，20年內增加43萬戶；根據內政部最新統計，低度用電戶有85.88萬戶，其中未滿5年的新建住宅空屋率21.9%。另外，5年以下尚未售出的新建住宅餘屋也有高達7.7萬戶。

邱臣遠表示，所有數據顯示國內空屋數量驚人，顯然供過於求，但是房價卻仍不斷攀升，民眾不吃不喝還是買不起房屋，因此各界建議政府應該實施囤房稅，使遭到囤積的空屋與新建餘屋能夠回流市場，以平衡房屋行情，但是政府基於各種考量，仍然遲遲未推動囤房稅。

邱臣遠說，為了實現居住正義，政府在社會不斷的要求下，終於在敗選後通過「平均地權條例」修法遏止炒房，包括限制換約轉售、重罰炒作行為、解約申報登錄、建立檢舉獎金制度及私法人購買住宅許可制等5大重點，雖然目前尚未實施，但是已經嚇退不少投機炒房客。

邱臣遠說，居住正義的實現關乎人民基本權益的維護，也是健全房屋市場很重要的一環，由於政府的怠惰與疏忽，導致市場發展方向偏差，如何平衡業者與消費者權益，引導房市回歸正常，政府責無旁貸。

邱臣遠說，如今建商面臨土地融資、缺工缺料等問題急跳腳，政府應該盡速研擬有效的協助辦法，協助業者度過難關，但是千萬不能陷入父子騎驢的盲點，失去這次修法的政策目標。

邱臣遠 居住正義 台灣民眾黨

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