【專家之眼】《新聞議價法》是夥伴還是敵人？

講了兩年的《新聞媒體與數位平台強制議價法》草案即將要進入立法院闖關了嗎？民進黨立委范雲以民間學者團體的版本作為提案內容，將在下周三（15日）召開草案公聽會，而同黨立委林楚茵及國民黨立委李貴敏似乎也將對此進行提案。

這個議題早在2021年初就開始陸續發酵。當時，澳洲正打算推動《新聞媒體議價法》，要求Google、FB等大型數位平台與新聞媒體進行議價，未來轉載新聞將付費分潤，FB高度反對，甚至一度強硬的封殺了平台上所有的澳洲新聞連結分享，最後澳洲政府祭出部分條文的讓步，刪除政府介入強制仲裁機制的設計，FB才將態度放軟，被屏蔽的新聞連結才再度開放。然而，當時台灣的產官學界對於台灣政府及新聞媒體是否能成功斡旋，態度較為保留，畢竟市場規模差距太多，取得勝算的機率並不大。

不過，這個議題在去（2022）年的九月似乎開始正式成形，今年二月初正式開始啟動，因為多位學者共同提出《新聞媒體與數位平台強制議價法》草案，也就是下周要進行公聽會的討論內容，其立法目的是希望在各國都陸續有新興法案得以因應之際，台灣也要有相應的立法措施，才能處理目前廣告分潤嚴重落差的現況。只是，澳洲政府在退讓之後才得以成功斡旋，美國目前推動「新聞競爭與保護法案」（JCPA）的過程也並不順利，若台灣要以「強制」手段介入跨國商業機制，可能沒那麼簡單。

的確，新聞議價與媒體分潤已經成為世界各國政府與新聞媒體關注的重點，畢竟廣告市場的分配比重完全改變，Meta與Google做為具有壟斷及主導能力的數位平台，是難以撼動的網路廣告收益最大贏家。就算把廣告市場的餅做大，但廣告收益分配還是維持「大者恆大」的狀態，新聞內容產製業者在「被轉載」的現況下，所能分到的利潤更是相對稀少。

也因此，或許是各國壓力紛紛湧至，Meta與Google這幾年來陸續跟各國的新聞集團簽訂新聞分潤協議，以協助數位轉型並增加有效流量的互助導向為努力目標，試圖增加新聞業者的流量收入。像是去年11月，Google就廣邀產官學界進行閉門會議，先以凝聚共識為目標，從建立互信的合作夥伴關係開始討論相關議題。

但是，目前的草案內容具有強制議價與仲裁的概念，這也是Meta在其他國家就曾提出明確反對的項目之一。除此之外，草案強調「新聞有價」的概念，Google也暫不表態。如此看來，要從強制立法的方面著手，難度頗高。在雙方未能從「敵人」轉為「戰友」之前，也談不上夥伴之間才有的「分潤」問題。兩造有沒有機會從競爭轉為合作，建立利潤共享的模式，可能才是政府要居中協調之處，或許比強制議價的方法更恰當。