被爆翹班 楊宏智辭運安會主委獲准

聯合報／ 記者林縉明／台北報導
運安會主委楊宏智遭爆上班時搭公務車去外地訪友、泡湯，向行政院請辭獲准。本報資料照片
運安會主委楊宏智遭爆上班時搭公務車去外地訪友、泡湯，向行政院請辭獲准。本報資料照片

行政院國家運輸安全調查委員會主委楊宏智，日前被爆出疑似在上班時段翹班，多次帶著妻子搭公務車到宜蘭訪友泡湯，行政院陳建仁責成政風處徹查，調查報告一度被退回。行政院發言人陳宗彥昨天表示，楊宏智為避免帶給行政團隊困擾，也考量生涯規劃，昨向陳建仁提出請辭，陳建仁尊重楊的決定同意請辭。

楊宏智日前疑似蹺班搭乘公務車到宜蘭訪友泡湯，陳建仁日前要求政風處盡速調查，並於三日內完成調查報告。政風處日前提出初步報告，但陳建仁認為內容很多事實釐清不夠明確，退回報告要求詳查後再提出，楊宏智先行請假靜候調查。

事件延燒，行政院昨天宣布，楊宏智基於近日有關個人報導造成社會矚目，為避免帶給行政團隊困擾，也考量個人生涯規畫，楊宏智已於昨天向陳建仁表達辭去運安會主委一職，陳建仁尊重楊的決定，並同意其辭職。行政院將盡速完成新主委任命，以利運安會後續運作。

陳建仁 行政院 團隊 陳宗彥 運安會

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