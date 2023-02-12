綠派系鬥法布局不分區 考驗賴清德協調力

民眾黨布局不分區立委選舉，黨主席柯文哲已下令，盡快組成立委提名辦法小組，最快三月完成草擬作業。據了解，上次討論不分區立委名單時，曾討論不分區立委擔任兩年就要換人當，這次預計將納入提名辦法內，不分區排序前五名將以參選下屆縣市長的人選為優先，後續則依序納入區域立委及議員潛在參選人，建立民眾黨人才培訓機制。

民進黨不分區提名，黨內高層表示，不分區名單預計九月才會啟動討論，將循過去慣例分為「政治組」、「專業組」。民進黨向來能在專業組提出不錯人選，不敢說一百分，但歷年不分區名單都不至於離譜。

二○一九年民眾黨內討論不分區立委排序時，傳出黨內有人提出不分區立委任期四年拆成兩人來出任，每兩年不分區立委就請辭，由後面排序的人選遞補，但最終並未採用該方案。

據了解，柯文哲為培養參選縣市長、立委、議員等人才，將在下屆不分區立委提名辦法中，把不分區立委任期兩年納入，初步規畫，排序前五名將以參選下任縣市長人選為主，六至十名則是以參選區域立委為對象，建立人才培訓的機制，預計將會提滿卅四席，由於人數眾多，不排除再次選舉海選尋覓各領域人才。

民眾黨人士表示，這只是初步的構想，尚未定案，目前正在草擬相關提名辦法，拍板後會再向外界說明。

民進黨不分區提名方面，派系人士指出，「政治組」提名如何角力，對黨主席賴清德是重大考驗。上屆黨內主要派系名義上皆擁有一席「派系指定不分區」，但原本要公布的名單最終卻洗牌，加上協調屏東立委席次問題，導致派系間劍拔弩張，氣氛很不好。