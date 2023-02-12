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南投立委補選／林明溱女力助攻 蔡培慧以茶會友
南投縣立委補選倒數20天，國民黨候選人林明溱昨天重兵集結，除黨主席朱立倫，台中至嘉義市5位女縣市長大集結，全力拉抬林明溱氣勢。民進黨蔡培慧則與農委會主委陳吉仲出席座談，黨主席賴清德今再南下輔選，藍綠都把這場補選當大選規模打。
春節以來，賴清德全力輔選不遺餘力，朱立倫說，南投立委補選是今年最重要一戰，他也會周周到南投和林明溱站在一起，南投立委一定要「保二」。
林明溱昨在縣立體育場成立競選總部，朱立倫帶領國民黨立法院黨團立委站台，台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃惠敏同台為林明溱造勢。
朱立倫說，林明溱當過立委又是五星級縣長，當選後能立刻上手，在立法院為許淑華和南投縣爭取更多建設，但就怕大家口頭支持，卻沒出來投票，他懇請鄉親3月4日一定要出來支持。
盧秀燕說，林明溱當過立委，爭取高速公路前20公里免收費福利，為南投縣爭取200億經費，拿下立委補選後，更能為南投爭取建設，讓許淑華不用擔心被「扯後腳」。
蔡培慧昨邀陳吉仲至竹山舉辦茶文化座談會，並至鹿谷推動茶文化，蔡培慧說，過去擔任立委致力推動「食農教育法」，竹山有茶園、烘焙技術、產銷班及茶農，決定推動以「體驗」為出發茶文化活動，將結合農藝、工藝與文化，全力媒合茶道師、茶道公會以及農友。
陳吉仲說，不論名間、鹿谷凍頂烏龍茶、日月潭紅茶都享譽國際，將透過食農教育吸引國內外消費者體驗，發展在地文化、製茶體驗等茶產業觀光，希望今年上半年立即進行。
陳吉仲提到，季節性缺工一年近40萬人次，尤為嚴重，透過農會、縣府等地方調度人力，也將於南投成立「調度團」，調節人力需求。
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