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宋濤邀綠營人士交流 綠委：香港轉機都不讓去…何況赴陸？

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
大陸國台步主任宋濤邀請綠營人士赴陸交流，民進黨立委莊瑞雄表示，連去香港轉機都不讓去，何況是前往大陸，顯然只是統戰的喊話。本報資料照片
大陸國台步主任宋濤邀請綠營人士赴陸交流，民進黨立委莊瑞雄表示，連去香港轉機都不讓去，何況是前往大陸，顯然只是統戰的喊話。本報資料照片

國民黨副主席夏立言率團訪問大陸，大陸國台部主任宋濤向國民黨訪團表示，歡迎綠營人士到大陸談談，走走看看。民進黨立委莊瑞雄表示，中共當局是口蜜腹劍，民進黨立委連去香港轉機都不讓進去，更別說是去大陸，顯然是統戰的喊話，聽聽就好。

民進黨立委羅致政表示，不反對兩岸之間任何交流對話，但不應該有任何限制與政治前提。羅致政也舉大陸對香港作為，例如國安法，不免讓人有安全的疑慮，兩岸之間，「解鈴是在對岸，不是在台灣」。

民進黨立委林楚茵則說，大陸應該先放下對台灣的武力軍事威脅，而不是架著刀稱要來談，這是強盜脅迫。林楚茵表示，不論是談判或交流，最重要的前提是否設下九二共識或統一的門檻，因為這跟台灣主流民意違背，按照宋濤的說法，兩岸交流要在九二共識、一個中國的原則下進行，宋濤邀請綠營人士到對岸交流，顯然是推託之詞。

林楚茵說，在沒有預設政治前提下，民進黨當然希望在經貿、藝文等層面多交流，但是大陸近年來用武力軍事威脅，就像把刀架在台灣的脖子上，如果大陸釋出善意要交流，是不是要先把威脅放下。

綠委莊瑞雄說，中共當局是口蜜腹劍，民進黨立委連去香港轉機都不讓進去，更別說是去大陸，顯然是統戰的喊話，聽聽就好，如果大陸真的要釋出善意，共機不要一天到晚擾侵擾嚇台灣。他痛批，國民黨親共親過頭，竟然跑去大陸幫忙分裂台灣整體意志。

民進黨立委許智傑也表示，民進黨政府一直保持著開放的態度，只要能維持理性平等及相互尊重的原則，都非常樂見雙方有更多交流，甚至若安排第三地交流或是國際上正式場合互動，都是很棒的選項，樂見其成。

民進黨 林楚茵 國民黨 莊瑞雄 中共

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