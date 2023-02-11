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賴副總統邀籃球小將同賞「灌籃高手」 期勉超越自我

中央社／ 台南11日電
副總統賴清德。圖／聯合報資料照片
副總統賴清德。圖／聯合報資料照片

日本漫畫「灌籃高手」是許多人青春回憶，電影在台上映後好評不斷，副總統賴清德今天邀請台南市籃球小將到南紡威秀影城同賞電影，勉勵他們超越自我，共創佳績，為國爭光。

賴副總統今天下午邀請台南市永仁國中、高中女籃隊及善化高中男籃隊選手到台南市南紡威秀影城同賞「灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK」；這部電影在台票房已破新台幣3億元，好評不斷，周邊商品賣到缺貨，相關劇評持續發燒。

賴副總統對籃球小將說，他喜歡棒球，也喜歡籃球，他邀看籃球電影，希望大家再接再厲，好好打籃球，為國爭光，「你們是這場電影的唯一，這是屬於我們共同的記憶，未來你們談到這部電影或打球時，將不由自主地想到我，我會走入你們的生命之中」。

賴副總統說，他以前看漫畫，後來變成動畫，如今翻拍成電影，好看程度更勝以往，「希望未來在你們籃球生涯中，能有很好表現」。

台南市政府發布新聞稿指出，「灌籃高手」是日本漫畫家井上雄彥以高中籃球為題材而創作的漫畫，在日本發行量逾1億2000萬冊，動畫於1993年推出，台灣1995年首播，是許多人的青春回憶，電影上映後更掀起一波角色討論風潮。

電影 台南 日本

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