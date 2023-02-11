竹市議會「藍白合」新政團恐難產？高虹安：樂觀其成

民眾黨新竹市議員欲結盟部分國民黨及無黨籍議員成立新政團，昨天傳出受限議會組織自治條例，暫時難產。新竹市長高虹安今天受訪表示以市府角度，不會去參與、干涉議會任何黨團運作，但樂觀其成，希望未來府會關係可以持續溝通，且更加順暢。

高虹安說，新的黨團成立為民眾黨籍議員李國璋、宋品瑩擔任總召、副總召，黨團也將包含陳啓源議員等優秀議員，希望在討論協商後能成立一個有別於藍綠，一個新問政風格等黨團。自己都是樂觀其成，希望未來府會關係溝通更加順暢。

高虹安也說，自己已經將議會臨時會當中，所有議員的提案都一一地看過，並且跟相關局處做討論，其實每一個議員他們所提的案子，背後有民意的基礎，市府團隊能做的就是好好的來聽聽議員們代表民意的聲音，並且來做傾聽、做改善。

高還說，相信不管是任何一個黨團，只要是議員都一定會是認真的問政，也對未來這個黨團的組成樂觀其成，希望有更多不同的力量、不同的聲音，一起監督市府。