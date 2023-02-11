是他嗎？衛福部新任常次呼之欲出 薛瑞元：次長、署長一併宣布
健保署長石崇良本周正式上任，懸缺的衛福部常務次長人選即將宣布。衛福部長薛瑞元將參與新北仁康醫院院長康義勝「關懷的力量－康義勝從醫的初心」新書發表會時受訪表示，關於常務次長人選日前已與行政院討論，現在正在走行政程序。是否下周就會對外宣布？薛瑞元說，這部分將視行政院進度，只要確定人選後，就會一起對外界宣布。
外界詢問，是否就是次長、署長人選一併宣布，而次長人選是不是就是疾管署長周志浩升任。薛瑞元不願鬆口，僅說「次長、署長人選會一併宣布」。
一名知情人士表示，疾管署長周志浩接任衛福部常務次長，目前看來應是八九不離十，原因是防疫期間，疾管署為撐起防疫後勤最重要的單位，周志浩親力親為，每天沒日沒夜的工作，「沒有功勞也有苦勞」，升任常次應無問題。若周志浩順利接任常次，同樣辛苦的現任疾管署副署長莊人祥將接任疾管署長。
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