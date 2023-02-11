夏立言赴陸喊九二共識 林濁水：為何封口不講一中各表

國民黨副主席夏立言訪問中國大陸，陸續與大陸國台辦主任宋濤、中共政治局常委王滬寧會晤。民進黨前立委林濁水表示，中國對九二共識一貫的立場是「一中原則、反對台獨」，國民黨解釋一變再變最新版本是「九二共識，一中各表」，但夏立言與宋濤會面，卻只講反台獨，「封口」不講各表。

林濁水昨在臉書表示，九二共識是什麼，中國立場一貫不變，就是「一中原則、反對台獨，謀求統一、接受一國兩制」，只有「一中」，沒有「各表」。

林濁水表示，但是國民黨解釋一變再變，最新的版本是主席朱立倫講的「九二共識，一中各表」，原汁原味且不能改變，但是「他們講他們的，我們講我們的，不就是各表」。

林濁水說，現在夏立言與宋濤會面了。夏立言跟著宋濤講九二共識反對台獨了，但是國民黨該講的「不就是各表」，林濁水質疑夏立言與國民黨，「為什麼封口不表了？」