新內閣民調開紅盤 鄭文燦喊「這三件事」是共同目標

佛光山開山宗長星雲大師圓寂，行政院副院長鄭文燦上午今天前往佛光山雲居樓弔唁；媒體問及最新內閣民調開出紅盤一事，鄭回說，抱著溫暖，堅韌的原則，希望能在疫後，讓社會民生經濟，都能恢復原有的韌性；並強調「顧民生、拚經濟、保台灣是共同目標」。

媒體問及最新內閣民調開出紅盤，鄭文燦說，我們是抱著溫暖，堅韌的原則，希望能在疫後，讓社會民生經濟，都能恢復原有的韌性。

「當然這需要很多的努力，希望照顧不到的，能夠努力做好」，鄭說，讓台灣能在疫後展現更大的社會韌性，顧民生、拚經濟、保台灣，這是共同目標。

鄭文燦受訪時說，星雲大師是一代宗師，23歲來台，在1967年成為佛光山創始者，所倡導的人間佛教，已經深入一般人心中，推行的三好運動，做好事、說好話、存好心，包括大師所倡導的弘法、教育、藝術及慈善各方面都成為台灣社會一個新的文化傳統。

鄭文燦說表示，星雲大師的精神理念所留給世人的一切，一定可代代相傳，特別是大師弘法五洲，從台灣到世界，全球佛光人都非常多，在每個地方，都同樣的心情，今天的追思也代表我們對大師一生圓滿最高的敬意。