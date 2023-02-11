影／朱立倫論夏訪陸：藍對話交流爭取和平、綠對抗交惡

國民黨主席朱立倫中午出席國民黨台南市黨部新春團拜時表示，副主席夏立言前往大陸，是與對岸商談爭取政府的農漁民權益、幫忙困難的產業解決問題，為兩岸對話與和平努力，「不要戰爭、不要相殺」，這樣才是真正的愛台灣。

朱立倫強調，國民黨要用「對話、交流」來爭取兩岸和平，而不是像民進黨「只會對抗、交惡」在爭取自己的政治利益。民眾都看在眼裡。

朱立倫說，國民黨願意和全世界所有的國家、包括美、日、歐盟都作好朋友，除了和全世界做好朋友，兩岸更一定要和平，國民黨堅持兩岸必須交流，「副主席夏立言現在在大陸，是為了台灣的農民、漁民還要困難的產業發聲、幫忙解決問題」。

他說，我們的目標，就是讓百姓都能過好日子，農漁產品都能夠行銷出去，各個產業的困難都能解決，這個就是國民黨正在做的。最重要的是兩岸能夠和平，「不要戰爭、不要相殺，讓我們的孩子、下一代能夠安居過日子。」