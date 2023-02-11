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陳吉仲與南投青農座談 盼藉食農教育推廣南投茶

中央社／ 南投11日電

民進黨南投立委補選參選人蔡培慧邀請農委會主委陳吉仲，前往南投縣竹山鎮與青農座談；陳吉仲說，南投是重要的茶葉產區，希望藉由文化或食農教育等方式，推廣民眾購買南投茶。

南投縣第2選區（南投市、名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉）立委將進行補選，民主進步黨提名的立委補選參選人蔡培慧今天邀請陳吉仲前往竹山鎮與鹿谷鄉，與當地青農座談，陳吉仲等人上午先來到竹山鎮的遊山茶訪茶文化館參觀。

陳吉仲接受媒體聯訪指出，南投是全台灣重要的茶產區，他今天和青農座談，希望不管是竹山茶、鹿谷的高山凍頂烏龍茶以及魚池的紅茶，能夠藉由文化或是食農教育等方式，推廣及吸引更多消費者來到南投購買茶葉。

蔡培慧指出，竹山鎮除了有竹藝外，也有茶藝，竹山鎮有茶園，茶農烘焙茶葉的技術也很好，竹山鎮公所推動體驗為出發點的茶道或茶友會，讓民眾了解從一片樹葉成為一杯好茶的過程，有製茶、品茶的過程，結合了農藝、工藝以及文化，她也利用機會向農委會爭取補助，希望南投的茶道被世界看見。

南投 陳吉仲 食農教育

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