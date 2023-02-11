國民黨立委初選辦法研擬中 全民調納考量

2024大選國民黨總統人選未明朗，但已有不少人表態爭取立委，尤其首都台北市呈現「熱戰」，包括國民黨台北市議員徐巧芯、游淑慧、張斯綱、鐘沛君，以及前議員羅智強，都宣布投入初選。知情人士表示，國民黨中央已開始研擬立委提名機制。據了解，在同黨競爭的選區會舉行初選，目前風向是將全民調納入考量。

台北市藍營青壯世代陸續大動作表態選立委，空缺的大安區確認面臨黨內互打，松山信義、文山區選區等都出現挑戰現任情況，而中正萬華區等據藍營地方黨務人士指出，也有不少人有意願。

國民黨主席朱立倫日前受訪重申，等3月4日南投立委補選後才討論其他事項。不過知情人士表示，國民黨中央已開始著手研擬立委提名機制，目前方向是，沒爭議、沒挑戰的現任選區，會先提名，接著有挑戰及競爭問題的選區，應會採行初選，至於較艱困或較少意願者的地方，再配合相關策略來甄補人選。

至於初選機制為何，據了解，黨中央的風向上將全民調納入考量。一位曾操盤過北市立委選戰的地方黨務人士則透露，過去立委初選黨員投票和全民調都有做過，經驗上來看，其實兩者結果並沒有相差太多，但黨員投票成本、耗時都較多，且造成黨內分歧的機會更大，所以較贊成採全民調初選。

時程上，知情人士表示，可能會在3月下旬後開始公佈、進行立委提名及初選辦法。熟悉黨務的國民黨立委和地方黨務人士也指出，按照過去慣例，應概是落在3月底，會開始進行立委提名和初選。