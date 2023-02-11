快訊

交流道下方突冒熊熊火光！雲林中油天然氣管線破裂搶修中

遭爆募款「不為人知面」 土耳其台灣中心發長文6點釋疑

官方文書改稱「臺灣台語」 是多元包容還是邏輯不通？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國民黨立委初選辦法研擬中 全民調納考量

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨已有不少人表態爭取立委，尤其首都台北市呈現「熱戰」，據了解，國民黨中央已開始研擬立委提名機制。圖為國民黨主席朱立倫在中常會發言。本報資料照片
國民黨已有不少人表態爭取立委，尤其首都台北市呈現「熱戰」，據了解，國民黨中央已開始研擬立委提名機制。圖為國民黨主席朱立倫在中常會發言。本報資料照片

2024大選國民黨總統人選未明朗，但已有不少人表態爭取立委，尤其首都台北市呈現「熱戰」，包括國民黨台北市議員徐巧芯、游淑慧、張斯綱、鐘沛君，以及前議員羅智強，都宣布投入初選。知情人士表示，國民黨中央已開始研擬立委提名機制。據了解，在同黨競爭的選區會舉行初選，目前風向是將全民調納入考量。

台北市藍營青壯世代陸續大動作表態選立委，空缺的大安區確認面臨黨內互打，松山信義、文山區選區等都出現挑戰現任情況，而中正萬華區等據藍營地方黨務人士指出，也有不少人有意願。

國民黨主席朱立倫日前受訪重申，等3月4日南投立委補選後才討論其他事項。不過知情人士表示，國民黨中央已開始著手研擬立委提名機制，目前方向是，沒爭議、沒挑戰的現任選區，會先提名，接著有挑戰及競爭問題的選區，應會採行初選，至於較艱困或較少意願者的地方，再配合相關策略來甄補人選。

至於初選機制為何，據了解，黨中央的風向上將全民調納入考量。一位曾操盤過北市立委選戰的地方黨務人士則透露，過去立委初選黨員投票和全民調都有做過，經驗上來看，其實兩者結果並沒有相差太多，但黨員投票成本、耗時都較多，且造成黨內分歧的機會更大，所以較贊成採全民調初選。

時程上，知情人士表示，可能會在3月下旬後開始公佈、進行立委提名及初選辦法。熟悉黨務的國民黨立委和地方黨務人士也指出，按照過去慣例，應概是落在3月底，會開始進行立委提名和初選。

國民黨 民調 北市

延伸閱讀

國民黨是否重啟國共論壇朱立倫：透過交流對話讓人民過好日子

土耳其地震2萬人罹難 立委蘇巧慧募衣、毯送暖

南投立委補選／林明溱想接管鳥園 蔡培慧酸連動物都騙

立委張其祿：美國朝野黨派互扮黑白臉台灣卻不見彈性

相關新聞

國民黨立委初選辦法研擬中 全民調納考量

2024大選國民黨總統人選未明朗，但已有不少人表態爭取立委，尤其首都台北市呈現「熱戰」，包括國民黨台北市議員徐巧芯、游淑...

遭爆翹班泡湯向政院請辭獲准 楊宏智回應了

國家運輸安全調查委員會主委楊宏智遭爆上班時搭公務車去外地訪友、泡湯。行政院今表示，楊宏智已向行政院長陳建仁請辭獲准。楊宏...

懸缺527天…鄭世忠接體育署長 立委揭出包史

懸缺五二七天，行政院昨宣布，新任體育署長由四十七歲國立體育大學教授、足球協會秘書長鄭世忠出任，成為史上最年輕體育署長。不...

被爆料蹺班摸魚 楊宏智請辭運安會主委獲准

行政院國家運輸安全調查委員會主委楊宏智，日前被爆出疑似在上班時段翹班，多次帶著妻子搭公務車到宜蘭訪友、泡湯；行政院長陳建...

陸星雲大師弔唁團未獲許可 柯文哲：交流比交惡好

佛光山開山宗長星雲大師圓寂，台北市前市長、民眾黨主席柯文哲今天前往佛光山雲居樓弔唁；柯文哲回顧，最後一次見面是兩年前，大...

郭崇倫會客室EP94｜高空氣球事件 引爆美中關係再陷緊張

原定美國國務卿布林肯即將啟程訪問北京，美中關係可望再進一步趨緩，但因為中國大陸一顆高空氣球飛進美國領空，即便中方強調這是民用氣象研究設備，但已引爆美中之間的關係再陷緊張。本集郭崇倫會客室邀請澳洲國立大學政治學者宋文笛，從氣球事件美中雙方的反應，來推敲這兩個大國之間的互動關係。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦