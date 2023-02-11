國民黨是否重啟國共論壇朱立倫：透過交流對話讓人民過好日子

國民黨副主席夏立言前往大陸訪問和陸方溝通，受中共高規格接待，引發外界關注是否重啟國共論壇？國民黨主席朱立倫上午對此未正面回應，他說，國民黨追求兩岸和平，免於戰爭，透過交流對話，改善兩岸關係，國民黨訪問團協助解決農漁民及產業問題，讓人民過好日子。

朱立倫上午出席國民黨嘉義縣黨部新春團拜，受訪時針對國民黨訪問團登陸議題表示，國民黨是在野黨，負責任到對岸交流對話，協助解決農漁民及產業遭遇的問題，讓人民過好日子，民進黨是執政黨，不僅不協助解決農漁民產業遭遇問題，還不斷抹紅、抹黑國民黨，是不負責任政黨。

朱立倫對多位民代，針對郭台銘參選總統，鬆口說「在等國民黨一套辦法」，以及「非綠聯盟」不同解讀說法表示，只要是非民進黨朋友，不管是白的顏色或其他顏色，總的目標，就是團結更多朋友，加入國民黨，支持國民黨。

他表示，等3月4月南投立委補選結束，國民黨會討論總統及立委初選辦法，他強調，國民黨走對的路，提對的人，團結非綠朋友，爭取勝選。