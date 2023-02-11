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被爆料蹺班摸魚 楊宏智請辭運安會主委獲准

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被爆料蹺班摸魚 楊宏智請辭運安會主委獲准

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
運安會主委楊宏智(見圖)被指控濫用公務車，引發社會關注，行政院發言人陳宗彥今天表示，楊宏智已經向行政院長陳建人請辭獲准。本報資料照片
運安會主委楊宏智(見圖)被指控濫用公務車，引發社會關注，行政院發言人陳宗彥今天表示，楊宏智已經向行政院長陳建人請辭獲准。本報資料照片

行政院國家運輸安全調查委員會主委楊宏智，日前被爆出疑似在上班時段翹班，多次帶著妻子搭公務車到宜蘭訪友、泡湯；行政院長陳建仁日前責成政風處徹查，調查報告一度被退回。行政院發言人陳宗彥今天表示，楊宏智於今天向陳建仁院長表達請辭運安會主委，院長尊重其決定，同意其辭職。

楊宏智日前被媒體踢爆，蹺班搭乘公務車到宜蘭訪友、泡湯，陳建仁日前要求政風處盡速調查，並於3日內完成調查報告。政風處日前提出初步報告，但陳建仁認為內容很多事實釐清不夠明確，退回報告要求詳查後再提出，楊宏智先行請假靜候調查。

不過，陳宗彥今天表示，楊宏智基於近日有關個人報導造成社會矚目，為避免帶給行政團隊困擾，也考量個人生涯規劃，楊宏智已於今日向陳建仁表達辭去運安會主委一職，陳建仁尊重楊主委的決定，並同意其辭職。行政院將儘速完成新主委任命，以利運安會後續運作。

陳建仁 行政院 運安會

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