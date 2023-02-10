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夏立言會面王滬寧提連胡會、馬習會 藍：交流對話累積互信

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夏立言會面王滬寧提連胡會、馬習會 藍：交流對話累積互信

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨副主席夏立言（圖左）到對岸訪問，今傍晚在人民大會堂會見中共中央政治局常委王滬寧（圖右）。圖／國民黨提供
國民黨副主席夏立言（圖左）到對岸訪問，今傍晚在人民大會堂會見中共中央政治局常委王滬寧（圖右）。圖／國民黨提供

國民黨副主席夏立言到對岸訪問，今傍晚在人民大會堂會見中共中央政治局常委王滬寧。國民黨發聲明表示，夏立言談話中，首先肯定了自「連胡會」以來到國民黨執政八年期間，包括「馬習會」在內的國共交流與合作成果，也提出未來兩岸可以加強交流合作的方向和願景，和王滬寧交流彼此意見。

國民黨表示，夏立言也對當前兩岸面臨的各種問題和困難，以及台灣民眾的諸多關切事項如民生經貿議題等，表達國民黨的立場和看法。

據國民黨新聞稿指出，夏立言表示，十八年前兩岸同樣面臨緊張情勢時，國民黨順應兩岸民眾對和平的渴望，通過「破冰之旅」化解了一觸即發的兩岸危局。此後在國民黨執政時期，兩岸在共同的政治基礎上，舉行數次會談，簽署多項攸關民生福祉的協議，開啟了雙方和平穩定、繁榮發展的黃金時代。

夏立言強調，當時雙方不僅定期進行「兩岸事務首長會議」，後來也成功於新加坡舉行「馬習會」，為兩岸領導人面對面平等協商、和平交流樹立典範，更得到國際社會的高度肯定。這不但證明了過去八年本黨兩岸政策的正確性和重要性，而且也是國共兩黨合作下，不可忽視的重大成就。

夏立言認為，這些寶貴的政治資產，值得兩岸共同珍視。從過去的歷史經驗來看，無論兩岸關係經歷多少起伏波折，哪怕彼此有再大的分歧，但只要能夠繼續交流對話、累積互信，以智慧化解衝突，用包容尋求共識，把維繫台海和平當成重要目標，相信沒有什麼困難是不能化解的。

國民黨指出，維持兩岸關係的和平穩定，促進台灣人民、兩岸人民的生活福祉，一直是中國國民黨最優先的政策目標，相信這也是當前兩岸從民間到官方的共識。

國民黨亦將秉持一路走來的智慧和精神，不畏艱難險阻，繼續戮力推動台灣民生福祉，推動兩岸交流、促進兩岸和平，為兩岸的發展和繁榮找到最佳的平衡點。

國民黨副主席夏立言（圖左四）到對岸訪問，今傍晚在人民大會堂會見中共中央政治局常委王滬寧（圖左五）。圖／國民黨提供
國民黨副主席夏立言（圖左四）到對岸訪問，今傍晚在人民大會堂會見中共中央政治局常委王滬寧（圖左五）。圖／國民黨提供

國民黨 夏立言

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