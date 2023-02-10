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與對岸智庫交流 藍：擴大經貿合作、維護和平有共識

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨副主席夏立言（圖右三）到對岸訪問，今和大陸智庫「海峽兩岸關係研究中心」進行座談會。圖／國民黨提供
國民黨副主席夏立言（圖右三）到對岸訪問，今和大陸智庫「海峽兩岸關係研究中心」進行座談會。圖／國民黨提供

國民黨副主席夏立言到對岸訪問，預計將與中共政治局常委王滬寧會面。國民黨稍早發出新聞稿表示，今上午夏立言一行出席和大陸智庫「海峽兩岸關係研究中心」的座談會，雙方在擴大兩岸交流、加深經貿合作、共同解決問題，以及維護和平發展方面達成共識。

國民黨表示，國家政策研究基金會和大陸智庫共同舉辦「後疫情時期的兩岸關係與交流合作」座談會，夏立言與國政基金會資深顧問趙春山、國民黨大陸事務部主任林祖嘉、國家政策基金會董事兼內政法制組召集人高思博與多位大陸知名學者及民間團體交流。討論包括當前兩岸關係的機遇與挑戰」、「推動兩岸經濟交流合作」，以及「促進兩岸同胞往來便利與權益保護」等三個議題。

夏立言致詞時表示，近年來兩岸關係逐漸惡化，實屬可惜。從另一個角度來看，兩岸不睦造成的各種負面後果，固然是一大挑戰。但同時也讓雙方深刻體會到兩岸關係的重要性，提供一個透過交流對話、改善問題的好機遇。所以兩岸應該多舉辦類似的座談會，打造兩岸未來更加優質的交流氛圍和合作基礎，這也符合國民黨此行的宗旨和目的。

夏立言並重申「三大訴求和關切」，強調兩岸應該關注民生經貿、和緩緊張關係、努力追求和平，才是根本之道。

趙春山則在發言時表示，目前舉凡大國的戰略競爭、區域的衝突或緊張，以及諸如疫情等非傳統安全因素，在在都對當前的兩岸關係構成挑戰。他也引用新任國台辦主任宋濤的「新年寄語」，呼籲「要和平、要發展，要交流、要合作」，兩岸應該主動創造機遇來逐步化解當前的挑戰。

林祖嘉指出，從過去三十年的經驗來看，儘管兩岸關係起起伏伏，可是經貿關係卻不斷在成長。可見得經貿交流事實上是維護兩岸關係和平發展的關鍵力量。兩岸除了應該透過溝通協商解決當前的問題，也要抓住各種新的經濟合作機遇，共同面對未來全球經濟不確定性的挑戰。

高思博在發言時則強調，在推動兩岸交流的過程當中，人權保障和權益維護，是要能夠具體落實到個人身上的。所以他也呼籲，兩岸未來應該要加強在司法人權方面的合作，同時也要避免任何歧視性的政策，以充分保障兩岸人民從事合法正當交流的權益。

夏立言 國民黨

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