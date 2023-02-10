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鄭世忠接體育署長…王婉諭揭黑歷史 「人到竿子沒到」國手被迫棄權

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
體育署長懸缺527天由鄭世忠接，立委王婉諭揭他出包黑歷史。圖／取自王婉諭臉書粉絲團
體育署長懸缺527天由鄭世忠接，立委王婉諭揭他出包黑歷史。圖／取自王婉諭臉書粉絲團

體育署長懸缺527天，行政院今宣布由47歲的國立體育大學教授鄭世忠接任，但他過去出包爭議多，時代力量立委王婉諭今揭鄭世忠頻出包黑歷史，質疑政府荒謬任命。

王婉諭指，2015年青少年撐竿跳國手葉耀文到南美洲參加世界杯，結果「人到竿子沒到」，被迫成為全場唯一棄權的選手，讓葉沮喪留遺憾。當時的田徑協會副秘書長鄭世忠卻對媒體說，「我們第一次跟南美洲打交道」、「大會有保證現場可以提供竿子」、「我們被耍了」等語，絲毫未檢討。

「那也不是葉耀文的竿子第一次出包」王婉諭說，同一年（2015年）葉耀文參加卡達亞青錦標賽時，田徑協會也沒事先做好準備，反而讓選手到當地才設法去借竿子。當時田徑協會副秘書長鄭世忠對外說，因為選手比較晚達標，所以較晚去問，但班機不願載，只好到當地想辦法。

王婉諭抨，鄭世忠的「豐功偉業」還不只如此，去年鄭文燦接任足協理事長後，旋即任命鄭世忠擔任足協秘書長，當時正值世界杯期間，她馬上就收到足協積欠裁判大量薪水的陳情，且經她質詢後，體育署才介入足協協調處理。

王婉諭說，鄭世忠怠惰行事引發民怨，既然政府決定任用這麼「優秀」的人才擔任我國體育署長，「必定有什麼理由」，會期開始後，她會大力監督，希望懸缺527天後「久違的體育署長」，能夠讓台灣運動發展更上一層樓。

時代力量立委王婉諭。圖／立委王婉諭團隊提供
時代力量立委王婉諭。圖／立委王婉諭團隊提供

王婉諭 時代力量 體育

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