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立委張其祿：美國朝野黨派互扮黑白臉台灣卻不見彈性

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
大陸國台辦主任宋濤（右）九日在北京會見國民黨副主席夏立言（左），重申願在堅持「九二共識」、反對台獨的共同政治基礎上，與中國國民黨加強交往。 圖／國民黨提供
大陸國台辦主任宋濤（右）九日在北京會見國民黨副主席夏立言（左），重申願在堅持「九二共識」、反對台獨的共同政治基礎上，與中國國民黨加強交往。 圖／國民黨提供

國民黨副主席夏立言到大陸訪問，昨與大陸國台辦主任宋濤會面，立院民進黨團今抨，夏立言曾任陸委會主委，身份被管制，他此次到大陸可能與中共中央對台工作領導小組副組長王滬寧見面，卻未向陸委會申報，「隱形版行程」目的為何，應對外說明。

民眾黨立委張其祿表示，兩岸關係目前還是僵局，主要是因為民進黨政府欠缺與對岸有效的溝通機制和管道，又聽不進在野黨的建議，因此在兩岸事務上，缺乏談判溝通的縱深。

張其祿說，民進黨不斷「抹紅」在野黨，把在野黨相關行為定位成「跪中」、「賣台」。張指，美國執政黨和在野黨間常有黑白臉角色扮演的默契存在，美中對抗是鬥而不破、衝突妥協關係，但反觀台灣政府在處理台海兩岸事務時，卻絲毫不見彈性及衝突管理，導致兩岸僵局及危機一再出現。

民進黨 張其祿 夏立言

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