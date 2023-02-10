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批梁文傑兩岸主張轉彎 藍諷「換了位子換了膝蓋」

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑。本報資料照片
陸委會副主委梁文傑。本報資料照片

陸委會副主委梁文傑日前受訪表示，台灣跟大陸之間存在「方方面面的交流跟經貿的需要」，引起藍營不滿。國民黨副發言人陳暉表示，梁文傑過去曾說要求台北市「共機擾台就停辦雙城論壇」，但到了陸委會以後卻大轉彎，根本就是「換了位子就換了膝蓋」。

國民黨立委鄭麗文也發文表示，這也不是梁文傑第一次對共雙標，當年梁文傑妻子、民進黨立委林楚茵在臉書大批抖音、小紅書可能「認知作戰」，隨即被網友發現林楚茵命名的抖音帳號，還和梁文傑在裡面大跳抖音舞，現在梁文傑面對雙標質疑，嚇到關閉臉書，是「想要切割過去的自己？」

陳暉表示，梁文傑已超越了「換了位子就換了腦袋」，當民代的時候要求別人很強硬，但現在到了中央政府，怎麼突然膝蓋又軟了呢？

陳暉質疑，梁文傑的意思難道是，做民意代表的時候只在乎選票，不用考慮實際交流跟經貿的需要？還是抗中保台是工作，去澳門上酒店才是生活呢？

陳暉指出，一直以來，國民黨都秉持著兩岸對等、尊嚴交流的態度，反倒是民進黨政府一再的雙標，罵別人很會，但對於自己人去賺人民幣視而不見，被冠上中國台灣也不吭聲。

如今梁文傑當然陸委會副主委更來了個大甩尾，不但不要求雙城論壇停辦，還改稱要考慮到兩岸交流，看來民進黨真的有在「進步」，從時空背景不同之術，進化成角色不同之術。

梁文傑 陸委會 國民黨

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