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夏宋會稱要推動兩岸和平 游錫堃：台灣人沒那麼好騙

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
立法院長游錫堃今天接受寶島聯播網《新聞放鞭炮》節目主持人周玉蔻專訪。圖／擷取自寶島聯播網臉書
立法院長游錫堃今天接受寶島聯播網《新聞放鞭炮》節目主持人周玉蔻專訪。圖／擷取自寶島聯播網臉書

國民黨副主席夏立言赴中國大陸訪問，昨會晤大陸國台辦主任宋濤，雙方都表示要推動兩岸和平發展。對此立法院長游錫堃今天表示，台灣人民沒有那麼好騙，如果中共宣布以後要選總統，開放組黨、解除黨禁報禁等改革開放，人家才會相信中共要民主化，否則沒那麼容易，「不會說你嘴巴講別人就相信」。

夏立言與宋濤會晤，新華社報導，宋濤表達願在「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，與中國國民黨加強交往，共同努力為台海謀和平。夏立言則表示，切盼兩黨持續溝通、真誠合作，增進兩岸人民權益福祉，推動兩岸關係和平發展。

對於中共用兩岸和平、兩岸安全來對台「宣傳」，是否對民進黨造成威脅，游錫堃今早接受廣播節目專訪談時表示，如果中共有改變，就表示有檢討，變是好的，台灣人有獨立思考、自主判斷的能力，「不會那麼容易受騙」。

游錫堃表示，中共對外擴張，對內壓迫，「中共說不定在悔過」，他希望中共內部能夠變成民主國家，中國幾十億人跟台灣一樣，過著自由民主的生活。

但游錫堃也強調，台灣人民沒有那麼好騙，如果中共宣布以後要選總統，開放組黨、解除黨禁報禁等改革開放，人家才會相信中共要民主化，否則沒那麼容易，不會說你嘴巴講別人就相信。

游錫堃表示，中共不會停止認知戰，除非本質改變，而在沒有改變之前，扶植中共長大，將來一定會反噬到自己。他去美國演講時也表示，「只有普遍共和，才有永久和平」。

游錫堃說，他過去當行政院長時，夏立言正在駐美紐約代表處擔任代表，夏立言在美國住過很長一段時間，「現在到底遇到什麼困難，我不知道」。

中共 游錫堃 夏立言

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