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夏立言赴陸交流 民進黨團酸：去被當小弟小妹

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
國民黨副主席赴大陸交流，民進黨立委鄭運鵬（中）、劉世芳（左）、洪申翰（右）今舉行記者會回應。記者曾吉松／攝影
國民黨副主席赴大陸交流，民進黨立委鄭運鵬（中）、劉世芳（左）、洪申翰（右）今舉行記者會回應。記者曾吉松／攝影

國民黨副主席夏立言赴中國大陸訪問，昨會見大陸國台辦主任宋濤。民進黨立法院黨團今火力全開抨擊夏立言「去被當小弟小妹，被當樣板」，民進黨團也表示，夏立言曾任陸委會主委，有被管制的身分，夏立言可能與中共中央對台工作領導小組副組長王滬寧見面，卻沒有向陸委會申報，「隱藏版」形成目的為何，必須說清楚。

民進黨團幹事長鄭運鵬表示，國民黨主席朱立倫曾說，夏立言此行沒有一絲一毫的政治考量。但夏立言昨與宋濤會面，「每一句話都是政治」，且藍營也跟大陸唱和，反對台獨以及支持九二共識。但大陸講九二共識，一定是講一個中國的九二共識，夏、宋會面，敢不敢要求陸方，把一中原則拿掉，說國民黨的九二共識是沒有一中原則，「這點高度政治，且非常有政治效果」。

鄭運鵬說，朱立倫不是自己赴中，就是政治考量，朱是考量個人未來選舉或時機，他不知道。但國民黨派到大陸的代表，包括夏立言、前黨主席洪秀柱，每次都是在台灣被大陸加重威脅時，都在美國對大陸有高度疑慮時，「他們去被當小弟小妹，被當樣板」，讓國際認為台灣有很多人希望被中國統一與一中原則。

民進黨立委劉世芳說，宋濤過去一段時間多次提及的「中共20大精神」，其實就是一國兩制，「台灣問題與新時代中國統一事業」白皮書就是堅持一個中國原則與九二共識。

民進黨團副幹事長洪申翰說，越來越多國家跟台灣建立官方互動關係之際，大陸依舊持續杯葛打壓。大陸發表的台灣問題與新時代中國統一事業白皮書，就是希望做政黨與政黨之間交流，「國民黨歡天喜地赴中，說我們跟他們建立關係，正是中了中共圈套」，國民黨已成中共要打壓其他國家跟台灣建立官方關係的幫兇。

國台辦昨表示，「台灣從來就不是一個國家，也永遠不可能成為一個國家」。鄭運鵬說，中華民國的存在，是國際與國內共同體認的事實，不是國台辦發個新聞稿就可以否認，很遺憾國台辦一邊發這樣的新聞稿，夏立言還可與他們把酒言歡唱和。

夏立言 國民黨 九二共識

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