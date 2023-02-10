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影／蔡英文帶導盲犬回娘家 細數愛犬習性

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
蔡英文總統今天出席惠光導盲犬培訓中心揭牌儀式，並帶了三隻退役的導盲犬前來，分享退役導盲犬寄養經驗。記者潘俊宏／攝影
蔡英文總統今天出席惠光導盲犬培訓中心揭牌儀式，並帶了三隻退役的導盲犬前來，分享退役導盲犬寄養經驗。記者潘俊宏／攝影

惠光導盲犬培訓中心今舉行揭牌儀式，蔡英文總統帶著三隻退役的導盲愛犬Bella、Bunny和Maru一同出席，蔡英文表示，導盲犬培訓中心的揭牌意義重大，導盲犬在新的設備與地點培訓，可以建立導盲犬的自信心，也能讓更多人認識導盲犬，政府繼續完善相關法令政策，使視障朋友能帶著導盲犬安心出入公共場合。

蔡英文也細數擔任導盲犬寄養家庭的經驗，在致詞時笑說看到一隻很活潑的黑色導盲犬，多看幾眼後才確定是自己認養的導盲犬之一Maru，雖然Maru年紀已大，也有些耳聾，但我覺得牠是選擇性耳聾，牠想聽的時候就聽，不想聽的就不要聽，也有些貪吃，不過仍十分可愛。總統說，近來官邸也收養一隻退休的搜救犬，這個搜救犬是獵犬本性，牠一來以後，我們3隻的退役導盲犬變成牠管理的對象，也感謝官邸有一些照顧狗狗的志工。

蔡英文表示，導盲犬服役時盡忠職守，退役時也對收養家庭親近且聽話，謝謝惠光為台灣的視障朋友訓練導盲犬，為視障朋友生活帶來改變。

蔡英文總統飼養的三隻退役的導盲犬Bella（左起）、Bunny和Maru。記者潘俊宏／攝影
蔡英文總統飼養的三隻退役的導盲犬Bella（左起）、Bunny和Maru。記者潘俊宏／攝影
蔡英文總統（右一）今天出席惠光導盲犬培訓中心揭牌儀式，並帶了三隻退役的導盲犬Bella、Bunny和Maru前來，合影時總統忙著牽三隻狗狗看鏡頭。記者潘俊宏／攝影
蔡英文總統（右一）今天出席惠光導盲犬培訓中心揭牌儀式，並帶了三隻退役的導盲犬Bella、Bunny和Maru前來，合影時總統忙著牽三隻狗狗看鏡頭。記者潘俊宏／攝影

導盲犬 蔡英文 視障

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