想起5年前花蓮0206大地震 傅崐萁宣布捐3個月薪水援助土敘災民

土耳其發生規模7.8強震，至今傷亡人數不斷攀升，立委傅崐萁宣布捐出3個月薪水賑災，同時號召各界共同伸出援手。

傅崐萁表示，2018年2月6日深夜，花蓮發生大地震，造成上百受災戶流離失所，當時他就是花蓮縣長；而這個月6日凌晨，土耳其東南部及敘利亞邊境發生規模7.8強震，同樣的寒冬、同樣的深夜，讓他更加感同身受。

傅崐萁說，這幾天看到新聞報導，土、敘兩國震災區滿目瘡痍，大量房屋住宅倒塌、上萬條寶貴生命逝去，且傷亡數持續上升，加上天氣嚴寒使得搜救非常困難，讓他感到非常悲痛不捨。尤其台灣經歷過多次震災，對災區民眾的無助、恐懼、徹夜難眠感同身受，因此拋磚引玉，捐出3個月的薪水，協助賑災，以實際行動關心土耳其遇難民眾，也期盼各界伸出援手，共同助災區早日度過難關。