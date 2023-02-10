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內政部下周提住宅政策　林右昌拋三大面向常態推動

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
內政部長林右昌今天上午到營建署視察前受訪表示，台灣搜救隊前往土耳其協助搜救，目前已經發現一名生還者，因為被石頭壓住，搜救動員已經展開相關救援行動。記者林縉明／攝影
內政部長林右昌今天上午到營建署視察前受訪表示，台灣搜救隊前往土耳其協助搜救，目前已經發現一名生還者，因為被石頭壓住，搜救動員已經展開相關救援行動。記者林縉明／攝影

行政院日前提出疫後特別條例草案，目前正在立法院審議中，近期各部會陸續公布相關政策規劃，內政部林右昌今天表示，下周將會提出完整住宅政策，協助民眾租得起、住得起、買得起，落實居住正義，除此次的特別預算外，未來內政部規畫用公務預算支持住宅政策長遠的執行推動。

內政部長林右昌今天上午前往營建署視察聽取業務簡報，林右昌致詞時表示，營建署主要就是要把民眾的生活環境搞好，因此未來應該成為一個協調大平台，積極的進行跨部會橫向連結與溝通工作，向下也會主動協助各地方政府，提升民眾的生活環境與品質，更重要的是三大都會圈的協作跟整合，未來也會要求營建署更加積極參與。

相關部會於近日陸續公布有關3800億元「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果」特別條例的相關政策與規劃，林右昌表示，下周將提出完整住宅政策，協助民眾租得起、住得起、買得起，預算上不單涉及未來的特別預算，也會將公務預算納入思考。

林右昌進一步說明，營建負責推動國土規劃、城鄉發展、都市設計，讓居住環境提升，當然包括外界關心的居住正義，需要借助跨部會來進行整合與推動，同時不要有專業的傲慢，必須要貼近民眾需求，也要具有遠見，引導台灣的國土利用，並兼顧經濟與社會需要，以達到支持永續發展目標。

針對人行環境問題，林右昌說，因為人行環境問題，會面臨法律面、制度面跟執行面的問題，已經跟交通部長王國材討論，未來將透過工作會議，朝向擇定一個示範區域，就相關問題進行討論，並尋找有積極參與意願的地方政府一起合作，做出示範案例。

林右昌 共享經濟 內政部

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