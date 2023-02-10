立法院17日開議陳建仁施政報告 發現金條例21日表決

立法院長游錫堃今天召集朝野黨團協商，各黨團同意2月17日開議，行政院長陳建仁當天率同各部會首長列席，進行施政方針及施政報告並備質詢，至於全民關注的發現金相關特別條例草案，將在21日表決處理，並完成立法程序。

立院今朝野黨團共有六項結論，第一，各黨團同意於2月17日開議。第二，立法院將在17日邀請行政院院長率同各部會首長列席，進行施政方針及施政報告並備質詢，報告後隨即進行政黨質詢。第三，有關國民黨黨團擬具「稅收超徵全民共享發放特別條例草案」及行政院函請審議「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」，將在21日院會進行表決處理，並完成立法程序，各黨團同意不提出復議。

第四項朝野協商結論是，行政院如於3月2日以前函送發現金特別條例編製的特別預算案至立法院時，各黨團同意將其列入3月3日院會報告事項，並在同一天，邀行政院院長與相關部會首長列席報告預算案編製經過並備質詢。

第五， 立法院這會期程序委員會依政黨比例由民進黨團推派11人、國民黨團推派6人、民眾黨團及時代力量黨團各推派1人代表組成。最後，各黨團同意3月28日上午邀請捷克眾議院議長艾達莫娃(Markéta Pekarová Adamová)，在立法院議場發表演講。

今天的朝野協商，民眾黨團原本主張2月14日開議，但民進黨團總召柯建銘表示，一般開議日是周五，17日周五可以先處理條例，接著21日就可以總質詢，立院過去2月開議大部分都2月20幾號，這次17日已經最早了，民眾黨還希望14日開議，「有差那3天？」柯建銘呼籲民眾黨，「不要為了標新立異而標新立異」。

國民黨團總召曾銘宗表示，國民黨團希望發特別條例趕快通過、發現金，所以主張17日趕快開議、審查特別條例，通過後希望政院把特別預算趕快送來。

不過曾銘宗也重申，行政院3800億元特別預算中，包括1000億的加強社會韌性等項目「空白授權」爭議。國民黨主張3800億必須用在刀口上，發現金的部分沒意見，但不能「空白授權」，3800億怎麼花，特別條例要寫清楚。