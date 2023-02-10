民進黨：譴責國民黨卑躬屈膝附和陸方統戰操作

中國大陸國台辦主任宋濤9日在北京釣魚台國賓館接見國民黨副主席夏立言，表示將深入貫徹中共二十大精神和「新時代黨解決台灣問題的總體方略」。民進黨回應，對中共當局損害中華民國主權、矮化台灣的作為予以譴責，也呼籲國共兩黨不要一再背離台灣主流民意，片面綁架兩岸關係正常發展，民進黨也提醒國民黨，卑躬屈膝的附和中方統戰操作，只會陷台灣於國際困境當中。

民進黨指出，「新時代黨解決台灣問題的總體方略」就是中國大陸併吞台灣的方略，國民黨一意孤行與中國相互唱和，欺騙民眾的行為無法保護防禦台灣，只會增加民眾反感，並對國際社會釋出錯誤訊號。

宋濤提出的堅持九二共識的前提下與國民黨加強交往，民進黨重申，習近平早在2019年初已定調，「九二共識」就是「一國兩制」，這個主張完全不被台灣民眾接受。國民黨主席朱立倫也曾公開說過，「九二共識」是沒有共識的共識。民進黨呼籲，國共兩黨應正視台灣主流民意，不要再以虛假的共識綁架兩岸關係正常發展。

民進黨指出，國民黨辯解此次夏立言出訪是處理兩岸農漁產品和食品登記的事宜，但事實上是中國大陸先無理卡關，再施恩當成嘉惠。國民黨應向對岸提出抗議，而不是當成常態接受。

民進黨再度重申，兩岸互不隸屬是客觀事實，中方不能以單方面政治主張蠻橫地處理兩岸關係，台灣民眾不會在無理的威脅下屈服，民進黨同時提醒國民黨和夏立言一行人應正視台灣主流民意，面對中共當局無理要求，卑躬屈膝的附和中方統戰操作只會陷台灣於國際困境當中。