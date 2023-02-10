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林明溱批賴清德參選勞民傷財 黃建嘉：傷了馬英九的心

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
林明溱批評賴清德參香勞民傷財，民進黨副秘書長黃建嘉反嗆，林明溱的說法，可能讓當初輔選的馬英九傷心。圖／蔡培慧競選總部提供
林明溱批評賴清德參香勞民傷財，民進黨副秘書長黃建嘉反嗆，林明溱的說法，可能讓當初輔選的馬英九傷心。圖／蔡培慧競選總部提供

南投第二選區立委補選，民進黨主席賴清德全力輔選蔡培慧，國民黨參選人林明溱批評，副總統每周到南投，維安勤務勞民傷財。民進黨副秘書長黃建嘉說，政治人物到基層聆聽民意是職責所在，林明溱可能忘了馬英九、吳敦義怎麼幫他輔選的，現在過河拆橋，不怕傷了馬英九、吳敦義的心？

黃建嘉指出，馬英九、吳敦義在當初林明溱競選縣長時，百忙之中還是多次來南投輔選林明溱，林明溱現在反嗆副總統拜廟是「勞民傷財」，可能忘記當初兩老如何義氣相挺，傷了馬前總統、吳前副總統的心。

黃建嘉也表示，林明溱補選立委不只幫兒子鋪立委路，也抹黑賴清德副總統，幫朱立倫搭2024的橋，讓國民黨內有志2024的大咖心裡不甚舒服。

林明溱競選總部對黃建嘉的說法不回應。藍營支持者說，正副總統輔選候選人是常態，但賴清德幾乎每周都到南投參香，警方執行維安勤務負擔沉重，不該將賴清德和過去馬英九輔選混為一談，誰的說法有理，南投民眾心中自有一把尺。

馬英九 林明溱 南投

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