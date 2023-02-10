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懸缺527天體育署長公布 教育部：他將帶領代表隊世大運、亞運拚佳績

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
鄭世忠確定接任體育署長。 圖／取自國立體育大學網站
鄭世忠確定接任體育署長。 圖／取自國立體育大學網站

教育部人事處今天表示，行政院已核定教育部體育署署長職務由國立體育大學教授鄭世忠接任，懸缺527天的體育署長終於底定，將帶領代表隊於成都世大運、杭州亞運拚出佳績。

體育署前署長張紹熙因2021年東京奧運代表隊商務艙風波請辭下台，體育署長懸缺已逾500天，至今仍由教育部常務次長林騰蛟代理，稍早教育部人事處正式公告，確定由先前外傳的國立體育大學教授鄭世忠接任。

教育部指出，鄭世忠是英國諾丁漢大學醫學與健康科學院外科醫學系骨科與創傷外科部運動醫學中心博士，現職為國體大競技與教練科學研究所教授兼管理學院院長，行政經歷豐富。

教育部表示，鄭世忠深耕體壇多年，也是現任亞洲教練科學會執行委員、中華民國足球協會秘書長、中華民國田徑協會副秘書長、中華民國運動教練學會副理事長等，過去則任中華奧林匹克委員會副秘書長、中華民國運動教練學會秘書長等，擁有豐富國際體育事務經驗。

教育部也感謝常務次長林騰蛟，代理期間研擬「國家運動科學中心設置條例」草案並成立籌備處，條例已經總統公布，也讓運動科學的發展邁向新的里程碑；並積極推動各項國家代表隊選手培育計畫，選手參加國際賽會均有優異表現。

教育部 體育

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