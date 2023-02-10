土耳其震災人溺己溺 衛福部賑災專戶已獲逾8千筆、8353萬元捐款
為應國人對土耳其震災殷切之關心，行政院責成衛福部開放賑災專戶，自今年2月7日至3月6日止，接受民眾捐款。衛福部最新統計，截至昨天下午5時，總計接獲捐款8148筆，總金額為8353萬餘元。衛福部表示，今日起，增加台灣銀行得以ATM、網路銀行、台灣行動支付受理捐款，並洽請國內四大超商作為捐款管道。
2月10日起，民眾可利用以下方式進行捐款：
一、國內：
(一)台灣銀行：捐款帳號003001727277，戶名「衛生福利部賑災專戶」。自動櫃員機(ATM)、網路銀行、台灣行動支付(台灣pay)轉帳、臨櫃存款。
(二)金融機構臨櫃匯款，帳號270750「中央銀行國庫局」，戶名「衛生福利部賑災專戶」。
(三)郵政劃撥：帳號50269506「中華郵政股份有限公司南港昆陽郵局」，戶名「衛生福利部賑災專戶」。
(四)四大超商門市：透過7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort機台、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go，捐款名稱「衛福部土耳其震災專案」。
二、國外：
國外民眾捐款帳號007-09-11868-0「兆豐國際商業銀行 國外部」，戶名「衛生福利部賑災專戶」。
BANK NAME : MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.(BANK ADDRESS : NO.100, CHI-LIN RD. TAIPEI CITY, TAIWAN)ACCOUNT NUMBER : 007-09-11868-0SWIFT CODE：ICBCTWTP007BENEFICIARY’S NAME：MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE DONATION A/C
SPECIFIED USE：TURKEY EARTHQUAKE PROJECT
衛福部表示，捐款期間（自2月7日起至3月6日止）本部賑災專戶收到的捐款，將全數交由外交部作為土耳其賑災之用，請民眾捐款後，於空白處敘明捐款人姓名、電話及收據寄送地址，傳真至(02)8590-6065或電子郵件信箱1988SW1957@mohw.gov.tw，以利寄送收據（如以郵政劃撥捐款者，免再傳真收據），聯絡電話(02)8590-6627，亦可洽1957免付費福利諮詢專線詢問。
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