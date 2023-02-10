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徐巧芯槓費鴻泰「不攻擊」 遭駁：常打高端論文、是不攻擊黨內

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
對於國民黨台北市議員徐巧芯撐不同意自己「不攻擊」，國民黨立委費鴻泰（圖左一）今回應表示，去年選舉時針對論文、高端開很多記者會，他是引申個人與人為善，尤其對黨內同志28年來絕不攻擊 、沒攻擊過一次。記者程遠述／攝影
對於國民黨台北市議員徐巧芯撐不同意自己「不攻擊」，國民黨立委費鴻泰（圖左一）今回應表示，去年選舉時針對論文、高端開很多記者會，他是引申個人與人為善，尤其對黨內同志28年來絕不攻擊 、沒攻擊過一次。記者程遠述／攝影

國民黨台北市議員徐巧芯日前宣布投入國民黨立委台北市松山信義區立委初選，挑戰黨內立委費鴻泰，而徐巧芯昨也發文表示，不同意費鴻泰在網路節目受訪時說「不攻擊對手」。

費鴻泰今受訪時回應表示，去年選舉時針對論文、高端開很多記者會，「我攻擊得還不夠厲害？」，他是引申個人與人為善，尤其對黨內同志28年來絕不攻擊 、沒攻擊過一次，「重點是在這」。

徐巧芯昨在臉書發文、也到費鴻泰受訪頻道留言區留言表示，費鴻泰說「包括跟民進黨一起參選立委，我有攻擊過我的對手嗎？我從來不。」這點她不同意，她認為今天政黨競爭，尤其跟民進黨競爭，就是要把資料準備齊全，拿出事實證據，攻擊對手毫不手軟，用力擊倒對方。

徐巧芯也表示，「生死看淡，不服就幹」是她的人生哲學，「能寫、能講、能透過資料痛擊對方的時代來了」，這是她的路線與問政風格，也是她跟費鴻泰差異最大地方，至於哪種風格大家較喜歡，可自己選擇。

費鴻泰 徐巧芯 國民黨

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