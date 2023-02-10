決定參選立委！羅智強曝為何要選大安區

國民黨台北市前議員羅智強日前宣布將參選立委，並將戶籍從龜山區遷回台北大安區，今天上午接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚訪問對外宣布角逐大安區立委。

早上10點，羅也和立委高金素梅委員一起舉行記者會，邀請立委高金素梅委員擔任競選榮譽主委。羅智強說，「國會有高強，大安一定強。」

羅智強說，有人問為什麼要選大安區？其實這句話應該反過來問，「我為什麼不能選大安區，如果我要參選，我當然要選大安區」。他還說3次因為「我是大安文山的議員」。

羅智強表示，1995年，他25歲考上公務員來台北工作，基隆台北通勤半年後，為了節省通勤時間，搬到台北，第一個落腳處，就是大安區，我和一群上班族，合租了金華公園附近的一間公寓，一住就將近兩年。

他說，此後有20多年的時間，都住在大安文山，可以這麼說，這裡是他的家，人生有一半的時間住在這裡，當然要選大安區。

羅智強說，2013年，他從總統府退下來，失業5年，在大安文山參選市議員，得到了4萬0391票，其中大安區，就拿了23443票，是大安設區以來開過最高的票數，大安和文山的市民，給了他莫大肯定，也讓他走出了人生的低谷。

羅智強指出，他的民意基礎，就是從大安文山開始的，當然要選大安區，這4年來，用心經營服務大安和文山區，即便去年，為了參選桃園市長辭去了台北市議員，為了促成政黨輪替，全台灣走透透。但他的團隊並沒有解散，依然自費付薪水留下他的法案主任楊植斗和選服主任曹羽婷服務選民，並陪著他們走遍大安文山。

羅智強表示，因為服務的用心，團隊再次得到大安文山市民的肯定，一面看板都沒掛的楊植斗順利當選、順利接班。如果他和他的團隊沒有把大安文山服務工作做好，楊植斗能夠當選大安文山的市議員嗎？

羅智強表示，當然他也知道台灣各地有很多朋友，包括基隆桃園新北高雄，都希望他到那裡去參選。對於大家的看重，他深深感謝，但羅智強只有一個，必須也只能選擇一個選區參選，勢必無法滿足所有好朋友的期待，在這裡，也只能向大家說聲抱歉。

羅智強也在臉書說，立法委員除了服務選區以外，制定法案、審查預算，也同時有服務全台灣的責任，選的是大安區立委，會努力為大安區爭取建設和服務，也會勇敢地、持續的為台灣民主發聲、為建立制度努力、為監督政府盡責，經過這一個多月的拜訪和請益，決定在他的民意出發地大安區參選立法委員。

羅智強表示，如果大家還認同羅智強是一位有戰力的政治人物，請大家支持他進入立法院，繼續為大家服務。而且接下來會持續拋出政見，打一場優質有牛肉的立委選舉。