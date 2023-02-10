【專家之眼】「陰謀論」對台灣的影響

新冠肺炎爆發到現在已經整整三年，但到今天世界上還是有不少人相信這是一場人為的「陰謀」。

最普遍被流傳的「陰謀」是，這是一場少數政治菁英、公衛傳染病科學家、數位傳播科技大亨及大藥廠商們結合起來的團體，目的當然是為了控制權力，獲取利益，以及由於世界人口增加，可以借此減少人口。

尤其是世界富有國家如英國、美國，在疫情初起時，沒有嚴格管控，英國甚至還宣稱要集體染病後，讓集體免疫，其實就是要滅絕低下階層，無法獲得醫療資源的人口。

「陰謀論」的說法自古即有，如中古歐洲的黑死病，也被認為是一小撮人的陰謀所導致，世界上相信的人還是很多。就像美國鈔票上的金字塔圖案，隱匿了建國者和秘密會社之間，大筆金銀財寶。

「陰謀論」和COVID 19 最相關的，不外病毒來自中國大陸武漢，是中國有意或無意放出來的。而中國則甩鍋給美國，宣稱是美國軍方研發的生化武器，而且不是意外洩露，是透過軍人運動比賽帶到大陸，再由中國散播開來。

在2020年5月疫情初爆沒有多久，牛津大學一群醫療心理學家做了問卷調查，60%的英國成年人，認為政府故意誤導民眾新冠發生的原因。40%的人相信，是一小撮有權勢的人，想要借此控制社會。20%的人相信，新冠肺炎從頭到尾，就是舉世大騙局。

2021年2月法國巴黎的一項研究透露，大約三分之一的人認為，新冠疫苗是義大利、德國、法國及英國等4個國家，相關的部會首長和藥廠藥商合謀，掩蓋了疫苗的危險性。

聯合國教科文組織在巴黎的總部，從2020年以來就把「陰謀論」和「虛假信息」，所造成的危險升級到「全球性」，為了應對它，教科文組織認為這是一場戰爭。參與教科文組織對「陰謀論」有深入研究的學者，舉出令人難以置信的事實。例如，根據2020年YouGov-Cambridge Globalism的民意調查，近80%的尼日利亞人表示，他們相信「一夥人操控世界大事件」，近60%的墨西哥人、56%的希臘人和55%的埃及人也這麼認為。

「陰謀論」者對於新冠疫苗的不信任，對社會有重大的影響。例如：疫苗根本沒有用、對於人體的免疫系統會造成不可逆的破壞、施打疫苗的兒童在十多年後可能會相繼死亡等等。以台灣為例，到今年2月8日衛福部公布的統計資料，累計施打了3劑的人有接近1775萬人；但是累計已施打第4劑的人數卻只有524萬736人。這會不會和逐漸更多人接受「陰謀論」的觀點，認為疫苗可能的長期危險，以及反對公衛及傳染病學家宣稱次世代疫苗的有效性有關？

當然，「陰謀論」長期以來都存在，聯合國認為這對世界人權有影響，教科文組織給「陰謀論」下的定義是負面的：「相信事件被具有負面意圖的強大團體祕密操縱。典型的陰謀論是指一群想像中的陰謀者勾結起來，實施所謂的祕密陰謀。」但對於陰謀論的戰爭，教育界人士認為是對言論自由的箝制。而且對於具有強權的集團，可能是使「他們的謊言，成為永久的事實。」

台灣現在的執政黨利用網路認知作戰，帶風向、控制言論、打擊異己、甚至於製造假訊息，「陰謀論」在台灣也有升高趨勢，民眾普遍不知道什麼消息該相信或不該相信，或背後有什麼陰謀！

英國經濟學人雜誌最近報導，英國政府透過奈米科技，製造了5G監測蝙蝠，可以清楚偵測到人們在廁所中，使用滾筒型衛生紙的品牌，陰謀論者對此傳言大都相信。社會對政府的信任度真可謂蕩然無存！台灣在民進黨執政下，不也是如此嗎？

2024不論誰執政，如何處理台灣社會的「陰謀論」，都是一項艱鉅的挑戰！