星雲法師曾為她祖父母不收分文做往生佛事 邱佩琳感懷

佛光山開山宗長星雲法師辭世，基隆市副市長邱佩琳昨代表市長謝國樑南下高雄佛光山弔唁，邱佩琳回憶，星雲法師在她祖父、祖母去世時，不收分文做了往生佛事，他父親邱創煥感念於心，因而促成佛光山聯外道路截彎改直、加寬鋪新。

邱佩琳由民政處宗教禮儀科長蔡春堂，佛光山基隆極樂寺所在地的仁壽里長張富凱陪同赴佛光山，由基隆市佛光山極樂寺住持妙璋法師帶領追思緬懷，感謝佛光山基隆極樂寺，秉持人間佛教精神，藉由「雲水書坊行動圖書館」嘉惠學子。

此外，邱佩琳回憶，星雲法師在她祖父、祖母去世時，不收分文做了往生佛事，他父親邱創煥感念於心，並在有次到佛光山參訪開會之際，星雲法師熱心接待，並向他父親說明聯外道路行車不便，因而促成佛光山聯外道路截彎改直、加寬鋪新。佛光山感恩邱創煥，稱這就是他的功德。