劉得金 接國安會副秘書長

總統府昨天發布總統令，任命劉得金為國家安全會議副秘書長，該人事令十五日生效。劉得金畢業於陸軍軍官學校五十三期、美國陸軍步兵學校高級班、美國陸軍指揮參謀學院、美國國防大學國防工業碩士及國際軍官班、美國哈佛大學國安班。

劉得金曾任國防部總督察長室總督察長、陸軍司令部中將副司令、陸軍第八軍團指揮部中將指揮官、國防部電訊發展室中將主任、陸軍花東防衛指揮部中將指揮官、陸軍第六團指揮部中將副指揮官、陸軍軍官學校校長等，也在公務之餘以「金戈」為筆名撰寫小說與散文，更撰寫軍事戰略與評論等文章。

國安會最多可有三位副秘書長，職務比照十四職等。扁政府的國安會副秘中，常有一位是退將，但多出身國安局，例如韓堃、王西田等，負責情治業務。以軍事專長的兵科將領擔任國安會副秘書長，是馬政府建立的慣例。包括李海東、葛光越、陸小榮等，都是中將副司令退伍轉任。

二○一六年蔡英文當選，國安會不再以退將擔任主管國防業務的副秘書長，而任命淡江大學戰研所助理教授陳文政。他先前任職民進黨智庫新境界基金會，撰寫國防政策藍皮書，但陳進國安會後，政壇常傳出耳語，指國安會是「太上國防部」，政策往往要經過陳同意才算數。如此說法當然無法得到證實，不過蔡總統上任後巡視國軍，陳文政必然陪同。

陳文政在藍皮書力主機艦國造、通資電部隊獨立，都成國防主軸，深獲重用可見一斑。不過，在蔡總統二○二○年連任，任命顧立雄接任秘書長之後，局面出現變化。

顧立雄雖無國防事務背景，但積極參與相關政策。軍中在他接任後傳出，以往提案經過陳文政認可就等於過關，顧立雄上任後堅持聽取報告。台美之間的國防事務對話過去都由陳文政率領軍方官員出國，如今也改由顧立雄親自上陣。

劉得金去年退伍後數度在坊間媒體撰文討論國防議題，包括倡言台海已進入新常態，主張台灣應該速速除卻「海峽中線」在國王心中的新衣幻影。如今獲得拔擢，相關主張是否仍然算數？或是蔡政府有意調整戰略構想？仍待觀察。