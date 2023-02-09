【重磅快評】鋼鐵人的情義、小英的威權及賴清德的鍘刀

屏東縣前縣長潘孟安舉行新書《紅色鋼鐵人》發表會，副總統賴清德出席致辭時透露，蔡英文總統曾經開給潘孟安兩個內閣要職，但潘孟安以「賴清德需要幫忙」而不去，讓賴清德感念在心，直呼紅色鋼鐵人，非潘孟安莫屬。

蔡英文開了哪二個內閣要職給潘孟安？賴清德說，因為這兩個職務目前已經有人接任了，如果講出來對接任的閣員不敬，所以不便透露。但賴清德強調，是內閣中很能發揮的部長，對潘孟安意義重大。其實按照賴清德的描述，答案已經呼之欲出。

這次陳建仁內閣最大的特色，就是讓人想不出特色。在蔡英文主導、蘇貞昌插手和派系競合下，蘇貞昌的舊內閣成員大半留任。異動的部長，扣除財政部長、原能會主委等恐怕潘孟安也不敢接的職務外，大概就是內政部長、海委會主委或文化部長了。

不論潘孟安婉拒什麼部長職位，從蔡英文隨手就開出二個職位，還讓潘孟安東挑西揀，證實：一、是蔡英文組閣，而不是陳建仁組閣；蔡英文踐踏憲政規範，陳建仁只在事後裝模做樣地約詢閣員。二、閣員不是適才適所遴任，酬庸考量與派系平衡優先。三、蘇貞昌去職後，蔡英文更不願權力跛腳。

賴清德面對蔡英文的威權，應最有感；在美國「疑賴論」下，也需蔡英文路線庇護。面對民主法治，蔡賴有著相同的傲慢。蔡英文逾憲越權踩踏閣揆尊嚴；賴清德任台南市長時，也以議長涉賄，長期拒絕進入議會，權力偏執更有過之。如果賴清德真的繼任總統，也學蔡英文，踐踏中華民國憲法誡命？

另外，潘孟安沒有入閣，外界懷疑是因為他也是國安局前局長陳明通的學生，論文早就被鎖定了。潘孟安駁斥此說，指不能無限上綱，抹煞陳明通的學術地位和他指導過的學生。如今賴清德更提出情義感人的解答：潘孟安是為幫賴選總統而放棄入閣。

在學倫問題上，賴清德會像蔡英文那樣「全黨挺一人」嗎？賴清德近日透過民進黨中執會提出黨內把關機制，將要求參選者簽署「學位論文學術倫理聲明書」，中央黨部得查對相關論文。但該機制不溯及既往，而且參選者沒登記的學歷也不處理。

換言之，林智堅和鄭文燦的抄襲，都一筆勾銷；而參選者如不登載博碩學歷，所有抄襲都不曾發生。至於不參選、不入閣者，何必問！