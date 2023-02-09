立院17日開議有譜？綠拚當日發現金條例三讀 藍：需再協商

立法院明將協商開議日期，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，民進黨團主張在2月17日開議，處理「發現金」特別條例草案，希望在當天可完成三讀程序，而特別預算案最快在4月11日院會就能處理。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗則表示，為儘速讓民眾拿到現金普發，也認為應早點開議，大方向支持17日開議，不過國民黨主張發現金提升至一萬的立場沒有改變，且特別條例草案中除補助健保台電等外，有一千多億的空白授權，都沒詳細花費規劃，國民黨也反對。

曾銘宗表示，呼籲民進黨尊重其他在野黨意見，若沒實質協商就想強行表決，會傷害朝野互動氣氛，勢必影響到開議後的總質詢。

曾銘宗指出，針對特別條例草案保留的內容，應先儘速召開協商，按照程序，如有共識才有可能在17日三讀，否則等協商冷凍期過後能強行表決的日期，應是18日到期才對，也就是說若無共識要強行表決、也要在17日之後了。