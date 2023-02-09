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慕尼黑安全會議 趙怡翔受邀將籲保衛台灣民主

中央社／ 台北9日電

慕尼黑安全會議將召開會議。前駐美代表處政治組長、民進黨台北市議員趙怡翔今天指出，接獲會議主辦單位邀請出席，他將呼籲世界保衛台灣民主。

慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）是西方重要的外交和軍事論壇，國際重要官員及代表都會出席，今年2月17日至19日將舉行會議。

趙怡翔今天表示，慕尼黑安全會議是全球最盛大的安全論壇，出席的各國領袖針將對安全政策交換意見，他接獲主辦單位邀請出席論壇，將全力促進各國關注台海安全及保衛台灣的民主價值。

趙怡翔指出，查閱資料發現，主辦單位自2015年2月後未邀請台灣代表與會，台灣的觀點與關鍵角色未能在會議被凸顯。此會議近年越來越關注亞太安全，他這次出席，將是近年首次來自台灣的代表。

他說，非常榮幸被主辦單位以台灣籍的幕尼黑青年領袖身分邀請到場，且頭銜會寫上台北市議員；他將與世界各國領袖同台，屆時會表達台灣對台海安全及國際事務的立場與看法。

趙怡翔表示，台灣面對來自強權國家的威脅，應致力提升與世界民主國家的合作與交流，才是保衛台灣民主的最佳方式。

他指出，城市交流與國際合作也是台北市民關心的議題，會藉此經驗，號召更多國際及安全討論會議在台北舉辦，提升台北能見度，更能讓國際友人瞭解台灣處境及支持台灣民主價值的重要性。

趙怡翔 慕尼黑 民進黨

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