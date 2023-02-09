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陳以信訪美 國會議員高度關心台海安全情勢

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
國民黨立委陳以信為推動台美國會外交，正在美國華府國會山莊訪問，近日已拜會多位聯邦眾議員。圖／陳以信辦公室提供
國民黨立委陳以信為推動台美國會外交，正在美國華府國會山莊訪問，近日已拜會多位聯邦眾議員。圖／陳以信辦公室提供

國民黨立委陳以信國會辦公室今天表示，陳以信為推動台美國會外交，正在美國華府國會山莊訪問，近日已拜會多位聯邦眾議員，除了解新屆國會組成與新成立「中國委員會」，並就當前台美關係與台海緊張情勢深入交換意見。多位聯邦眾議員都對陳以信表達，美國國會多對當前台海安全情勢高度關心。

陳以信曾任立法院外交及國防委員會召委，目前為台美國會議員聯誼會副會長。這是陳以信最近一年內第五度訪問華府國會山莊，已與數十位美國聯邦參眾議員深入對談。

陳以信此行陸續與眾議院外交委員會印太小組主席眾議員金映玉（Young Kim），外委會成員眾議員史坦頓（Greg Stanton）、眾議員伯切特（Tim Burchett）、眾議員傑克遜（Ronny Jackson），與最新成立之中國委員會成員眾議員朴銀珠（Michelle Steel）、眾議員吉梅內斯（Carlos Gimenez），以及曾任中國任務小組主席眾議員賈西亞（Mike Garcia）舉行會談。

陳以信國會辦公室表示，其中來自亞利桑那州的眾議員史坦頓曾擔任鳳凰城市長，他特別歡迎台積電赴美設廠，表示願為當地更多台灣社群服務。

陳以信國會辦公室表示，多位聯邦眾議員都對陳以信表達，美國國會多對當前台海安全情勢高度關心。眾議員史坦頓指出，台海和平符合美國與印太國家的區域利益，史坦頓認為，兩岸政府應維持一定程度溝通，並建立風險管控機制。

眾議員伯切特表示，拜登政府應強力支持台美持續建立安全夥伴關係，但更強調台美雙方都應與中國大陸維持互動，才能避免不必要衝突。眾議員朴銀珠則對眾院最新成立中國委員會高度期待，她認為應透過該委員會加強研究中國局勢，並與台灣增加雙邊國會互動。

陳以信則對眾議員們強調，台灣除認真備戰外，更應積極避戰，唯有兩岸關係穩定，才能極大化台美雙方共同利益。陳以信下周將轉往日本東京訪問，將拜會日本朝野政黨國會議員，持續推動台日國會外交。

國民黨立委陳以信為推動台美國會外交，正在美國華府國會山莊訪問，近日已拜會多位聯邦眾議員。圖／陳以信辦公室提供
國民黨立委陳以信為推動台美國會外交，正在美國華府國會山莊訪問，近日已拜會多位聯邦眾議員。圖／陳以信辦公室提供

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