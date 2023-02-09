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柯建銘主張新會期2月17日開議 普發現金特別條例拚三讀

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘。聯合報系資料照
民進黨立法院黨團總召柯建銘。聯合報系資料照

立法院新會期開議在即，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，民進黨團主張在2月17日開議，處理攸關普發現金的全民共享特別條例草案，希望在當天可以完成三讀程序，特別預算案最快在4月11日的院會就能處理。

立法院長游錫堃明天將召集黨團協商，研商「第十屆第七會期開議日」相關事宜，柯建銘晚間受訪時表示，民進黨團認為2月17日開議比較適合，而新會期的常設委員會召集委員則必須在2月底前選出。

談及攸關全民普發現金6000元的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，柯建銘說明，此案在1月18日就已經送出委員會，目前進入朝野協商冷凍期1個月，希望能夠在2月17日開議日處理。

柯建銘說明，特別條例在立法院會處理前，還須請游錫堃召集黨團協商，如果在2月15日、2月16日進行協商，2月17日完成立法程序之後，行政院會就可以在2月23日通過特別預算案，並且送交立法院審查。

柯建銘指出，屆時行政院長陳建仁必須到立法院備詢，或許在3月3日的院會就可以進行，然後就是交付委員會審查。

柯建銘推估，特別預算案不會只有1天審查，可能需要花費2至3天，送出委員會後還有1個月的協商冷凍期，因此在4月11日的院會就能處理，相信行政部門都已經準備好了，重點是要說明清楚，而且不要出錯。

至於民進黨團在新會期將推動哪些優先法案，柯建銘則說，他還會再跟行政院討論，沒有哪個法案絕對優先，只要送進立法院的案子都會審。

立法院 柯建銘 民進黨

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