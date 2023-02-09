「夏立言充當中國內宣木偶」 綠委諷同情國民黨：被當細漢耍

國民黨副主席夏立言昨天率團訪中，民進黨立委林俊憲今天表示，中國讓國民黨去的用意很明顯，不是真的想交流，而是讓夏立言充當他們統一內宣大戲的木偶，自己非但不罵國民黨，反而還有點同情他們，「百年老黨還是留點最後體面，別去了吧！」

林俊憲晚間在臉書發文說，夏立言這趟訪中之旅，預計拜訪國台辦主任宋濤，不過就跟他上次訪中一樣，被晾在一旁受盡羞辱，中國在夏立言抵達後馬上撂話「台灣不是一個國家」，等於變相要夏立言為這段話背書。

林俊憲認為，中國這次讓國民黨去的用意已經很明顯，不是真的想交流，就是讓夏立言充當他們統一內宣大戲的木偶而已。

林俊憲指出，這幾年其實可以察覺到，國民黨訪中受到的禮遇和層級已經不若以往，更不用說和連爺爺那趟「回家之旅」相比，他認為主要有兩個原因，一是中國認清到台灣民意已經不可能接受統一，花再多資源都一樣，二是國民黨逐漸在台灣社會失去話語權，「跟他們談能談出什麼呢？那何必浪費心力金錢在國民黨身上？」

林俊憲表示，近年來中國對台系統的人事大洗牌，不再是過去那群和國民黨勾結、用統戰經費中飽私囊的買辦集團，國民黨恐怕對這個轉變也很驚訝，會見宋濤大概也是為了試探這個新主任，還能不能像過去那樣一起發大財，只可惜大概他們要失望了，中共或許錢多，但的確不傻，不會投資一個沒有未來的標的。

林俊憲認為，既然國民黨一定要去中國，中共也會思考既然沒什麼好談，那要怎麼利用夏立言發揮最大價值，「當然是講各種矮化台灣的言論，逼迫夏立言背書囉！」

林俊憲諷刺，有關這次夏立言訪中，自己非但不罵國民黨，反而還有點同情他們，以後買辦錢是賺不到了，還被人當「細漢」的耍，「百年老黨還是留點最後體面，別去了吧！」