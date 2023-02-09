快訊

快來對獎！5.1億威力彩獎號出爐 對中7碼直接退休

台中銀董事、彰銀前總經理林維樑突發急病過世 享壽78歲

被台銀襄理包養4年拿近千萬 酒店妹僅被追徵40萬原因曝光

「夏立言充當中國內宣木偶」 綠委諷同情國民黨：被當細漢耍

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
國民黨副主席夏立言昨天啟程訪陸，停留北京期間將會見國台辦主任宋濤。記者黃仲明／攝影
國民黨副主席夏立言昨天啟程訪陸，停留北京期間將會見國台辦主任宋濤。記者黃仲明／攝影

國民黨副主席夏立言昨天率團訪中，民進黨立委林俊憲今天表示，中國讓國民黨去的用意很明顯，不是真的想交流，而是讓夏立言充當他們統一內宣大戲的木偶，自己非但不罵國民黨，反而還有點同情他們，「百年老黨還是留點最後體面，別去了吧！」

林俊憲晚間在臉書發文說，夏立言這趟訪中之旅，預計拜訪國台辦主任宋濤，不過就跟他上次訪中一樣，被晾在一旁受盡羞辱，中國在夏立言抵達後馬上撂話「台灣不是一個國家」，等於變相要夏立言為這段話背書。

林俊憲認為，中國這次讓國民黨去的用意已經很明顯，不是真的想交流，就是讓夏立言充當他們統一內宣大戲的木偶而已。

林俊憲指出，這幾年其實可以察覺到，國民黨訪中受到的禮遇和層級已經不若以往，更不用說和連爺爺那趟「回家之旅」相比，他認為主要有兩個原因，一是中國認清到台灣民意已經不可能接受統一，花再多資源都一樣，二是國民黨逐漸在台灣社會失去話語權，「跟他們談能談出什麼呢？那何必浪費心力金錢在國民黨身上？」

林俊憲表示，近年來中國對台系統的人事大洗牌，不再是過去那群和國民黨勾結、用統戰經費中飽私囊的買辦集團，國民黨恐怕對這個轉變也很驚訝，會見宋濤大概也是為了試探這個新主任，還能不能像過去那樣一起發大財，只可惜大概他們要失望了，中共或許錢多，但的確不傻，不會投資一個沒有未來的標的。

林俊憲認為，既然國民黨一定要去中國，中共也會思考既然沒什麼好談，那要怎麼利用夏立言發揮最大價值，「當然是講各種矮化台灣的言論，逼迫夏立言背書囉！」

林俊憲諷刺，有關這次夏立言訪中，自己非但不罵國民黨，反而還有點同情他們，以後買辦錢是賺不到了，還被人當「細漢」的耍，「百年老黨還是留點最後體面，別去了吧！」

國民黨 夏立言 林俊憲 國台辦 中共

延伸閱讀

夏立言訪陸掀綠營批評 朱立倫：民進黨惡意抹紅

被視為中共同路人 台商怒：絲毫不受執政黨尊重

夏立言會見台商 強調為台商、台青反應並解決問題

朱立倫：透過夏立言出訪 認識大陸涉台事務官員交流對話

相關新聞

羅智強確定選北市大安區立委 找高金素梅任榮譽主委

國民黨台北市前議員羅智強羅智強日前宣布將回台北參選立委，又悄悄將戶籍從龜山區遷回大安區，並預告將在10日正式對外宣布，今...

陳以信訪美 國會議員高度關心台海安全情勢

國民黨立委陳以信國會辦公室今天表示，陳以信為推動台美國會外交，正在美國華府國會山莊訪問，近日已拜會多位聯邦眾議員，除了解...

柯建銘主張新會期2月17日開議 普發現金特別條例拚三讀

立法院新會期開議在即，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，民進黨團主張在2月17日開議，處理攸關普發現金的全民共享特別條例...

「夏立言充當中國內宣木偶」 綠委諷同情國民黨：被當細漢耍

國民黨副主席夏立言昨天率團訪中，民進黨立委林俊憲今天表示，中國讓國民黨去的用意很明顯，不是真的想交流，而是讓夏立言充當他...

出席春酒 蔡總統預告：今年台灣經濟上半年挑戰性滿高

蔡英文總統晚間率新內閣成員副院長鄭文燦、內政部長林右昌出席社團法人新北市嘉義同鄉會企業春酒聯誼會，蔡總統預告今年台灣經濟...

大安羅智強鍾沛君之爭 游淑慧：絕對是不傷和氣的挑選

國民黨2024大安區立委初選之爭，前議員羅智強明天將正式宣布參選大安區2024立委選舉；北市大安文山選區議員鍾沛君今天也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦