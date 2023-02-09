出席春酒 蔡總統預告：今年台灣經濟上半年挑戰性滿高

蔡英文總統晚間率新內閣成員副院長鄭文燦、內政部長林右昌出席社團法人新北市嘉義同鄉會企業春酒聯誼會，蔡總統預告今年台灣經濟，上半年是挑戰性滿高的一年，外部政治局勢也所有變化，陳建仁院長的內閣有幾位生力軍，都是五星級的縣市長，加入內閣團隊會更接地氣，更了解地方民眾的需求，對這內閣賦予眾望。

蔡英文說，新內閣也都好準備，希望上半年台灣經濟能平穩渡過，這段期間除了經濟，外部政治局勢也所有變化，在政經變局中，希望弱勢能得到更好照顧，產業能得到幫忙，如果有沒有注意到、需要要加強的地方，能多給指教。

蔡英文說，現在在忙一事件，就是疫後特別條例預算和底下的特別預算，希望在今年經濟變動中能穩定社會，讓經濟持續往上走，產業得到協助，弱勢得到照顧，現在很多討論都聚焦發現金6千，一定會發，除了此之外，特別條例預算，也希望讓中小企業轉型，下一世代更有競爭力。

另外，可以讓農村基礎設施做好，農民可以有更好的水利設施、服務，這條例在立法院開議，馬上就會提出，盡早通過。蔡英文也說，愈來愈多企業看好嘉義，有一個重要產業是無人機產業，嘉義是非常適合發展的地方，很多的測試在嘉義很方便。

鄭文燦表示，新內閣照顧弱勢，讓疫情受傷的可以回復，要當個「療癒系」內閣，讓人民感覺有信心，讓陳建仁溫暖堅韌的內閣得到支持，迎接明年1月的總統和立委選舉。

鄭文燦說，目前在編特別預算，特別條例和特別預算兩項目，3800億有1400億用於6000元的普發現金，很多民眾 關心，希望朝野政黨趕快審、趕快過、趕快發、方便領，有多元方式領取。

鄭文燦說，其他預算會用於台電補助，讓電價不要上漲，這要花500億，另外500億用於勞建保，另有一些用於照顧中小企業、弱勢家庭、照顧年輕人、學貸族、租屋族各種政策。

鄭文燦指出，指揮中心宣布評估後的口罩規範調整，讓台灣慢慢恢復正常生活，台灣走過3年，是了不起的成就，在社會經濟生活各方面慢慢恢復正常，蔡總統很努力，去年選舉後非常認真，她希望年輕一代，其實也不年輕了，這些中壯世代可以承擔多一點責任。