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大安羅智強鍾沛君之爭 游淑慧：絕對是不傷和氣的挑選
國民黨2024大安區立委初選之爭，前議員羅智強明天將正式宣布參選大安區2024立委選舉；北市大安文山選區議員鍾沛君今天也表態爭取參選大安區立委，並表示若羅智強願出征艱困選區，自己必定固守大安區，且承諾若羅智強失利，自己必只當一屆，2028年改去挑戰羅的未竟之功。已經表態爭取內湖南港選區的議員游淑慧今天在臉書表示，「我相信他們兩個的個性…，絕對是一場不傷和氣的黨內挑選」。
游淑慧今天表示，鍾沛君、羅智強，一個是我的姊妹、一個是我的戰友，雖然這次會在大安區角逐競爭初選，但她相信兩人絕對是一場不傷和氣的黨內挑選。游說，她在郝市府的時候就認識鍾沛君，十幾年來她的髮型長長短短、身形也跟她一樣胖胖瘦瘦，但唯一不變的是爽朗的笑聲及坦率的個性。
游淑慧說，雖然鍾沛君比她年輕，但對很多事情總有獨特的想法，對時事的觀察也非常敏銳.，很多事反而是會去請教鍾，游說，例如她的感情，鍾就是第二個知道的，鍾最適合做民代的兩個特質是同理心以及正義感。
游淑慧說，作為一個政治人物，有再高的學歷、再犀利的言論，都比不上同理心以及正義感。對民眾的問題要感同身受，對社會的不公要伸張正義，鍾沛君就是一個這樣的女孩，「我祝福她」。
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