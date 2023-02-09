選立委？陳金德要他緩一下 江聰淵：師父是關心我的

宜蘭政壇上有「師徒」關係的前代理縣長陳金德反對江聰淵參選立委，昨晚在臉書貼文指出，大選敗北，無暇反省以為改進，要再投入大選，「有那麼迫切嗎？」江聰淵今天表示，勸進參選或要他緩一下都是很好的意見，會納入參考，充份討論後月底前宣布選不選。

江聰淵表示，為民服務的心不變，原本對參選立委並無想法，但過年期間因鄉親鼓勵勸進聲浪，才會思考是否參選，當然「師父」是關心他，要他再緩一下，沉澱檢討後再決定未來布局，不管各界勸進選立委或再緩一下，都是很好的意見，團隊會討論納入參考。

他說，民進黨的機制，登記參選後再協調也可以，不過他認為不必等到登記再來協調，月底前就會正式對外宣布是否參選立委。

宜蘭一席區域立委，包括現任立委陳歐珀、前縣部主委黃建財都有意參選，江聰淵受到鄉親勸進也積極籌備。江聰淵以前是陳金德擔任立委時的服務處助理，兩人「師徒」關係，江聰淵去年參選縣長時，師父陳金德站台出力甚多。

據了解，陳金德反對江聰淵此時投入立委選舉，過年前也曾經跟江聰淵聊過不選，年後江聰淵參選的態度轉為積極。陳金德昨晚在臉書貼文，大選敗北，決策團隊、操盤的人、當然包括候選人，都需要深刻的反省與檢討，為何會敗？是否因為個人的因素導致團隊失敗？是否要有一點內疚？對支持者大大的説聲對不起？可惜的是，人人都無暇反省以為改進，都立即要再投入大選。有那麼迫切嗎？

陳金德受訪時表示，縣長選舉失敗沒多久，應該好好反省檢討，這檢討需要要花很長時間，包括反省改變自己，不必急著投入立委選舉；江聰淵叫他師父，基於特殊情誼，他才有立場談這件事。

陳歐珀說，政壇上大家都知道陳金德與江聰淵兩人「師徒情深」，對於陳金德的貼文發人深省，相信也會給江聰淵一個很好的參考，不管江聰淵最後決定選不選，他都給予尊重。