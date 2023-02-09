政院加強資安擬成立獨立監督機制 專家籲引入外部專家

近日華航、iRent紛紛傳出個資外洩事件，針對資安防護措施，行政院研議未來成立獨立監督機制。國內資安專家正面看待，並建議要分類、分級，因各產業條件不同，應有不同強度的監理，也期待此機制未來由政府主導，可引入外部專家，由外部力量達到監督成效。

行政院發言人陳宗彥今（9）日表示，行政院長陳建仁已指示3位政委，延續資安處理平台，並研議未來是否要成立一個獨立監督機制，詳細內容仍需討論作法，上路時間也將加速研議。

KPMG安侯企業管理公司董事總經理謝昀澤表示，政府願意帶頭介入資安領域，不管是什麼單位，效果應會很不錯，例如金管會訂定相關辦法，大力加強資安查核、監督及罰鍰，從此經驗來看成效頗佳。

但他建議，政府要注意到執行成本的問題，畢竟有些產業本來就已是「慘業」，建議政府建立機制要分類、分級，各產業條件不同，例如從產業規模、獲利去區分，另也可從產業影響面去看，對於民生大眾影響大的業別，確實要必要列為優先監督對象，各產業應有不同強度的監理。

另有不具名資安主管認為，「資安無法達到百分百，平常沒事不代表以後都沒事」，因此政府有意成立獨立監督機制，不論是強迫方式，或是展現重視態度，正面來看都是好事，但建議應讓更多資安領域專家介入扮演不同角色，由政府主持成立單位，而外部力量也可達到監督效果，不應只是政府做莊、而是整體產業一起執行。

不過，以iRent為例，個資外洩僅開罰20萬元，罰則過低也被外界詬病。謝昀澤認為，若要重罰也應分產業，例如針對有管制性的金融、電信業重罰才有用，其他普遍性產業近期連自身經營都不佳，硬要要求這些業者加強資安也有難度，這部分應用合理規範引導、輔導代替重罰，且應有經常性的輔導措施。

不具名資安主管也說，「有胡蘿蔔也要有棍子」，政府有祭出獎勵面，去年下半年推出投資抵減，有資訊安全支出可拿去抵稅，另外透過透過公司治理評鑑的加分，資安達到一定程度要求，或拿到ISO27001認證，治理評鑑可獲加分。

但該主管指出，獎勵可以給，也應有配套懲罰機制，目前政府僅規範應達到哪些資安項目，但並未明確說明未達成會有哪些罰則，這部分有必要訂定施行細則或發布函令解釋，否則空有規範，等於是「沒有爪子的老虎」，對整體資安改善無幫助。

至於企業面該如何因應，謝昀澤建議，企業可分2方向，第一是自我提升資源應充足，包括管理面、制度面、人才面；等二是中小企業若無自有人力，也可以透度適度委外方式加強。