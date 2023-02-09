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綠高層：新執政團度就定位 民進黨支持度止跌回穩

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨高層表示，新執政團度就定位，民進黨支持度止跌回穩。本報系資料照
民進黨高層表示，新執政團度就定位，民進黨支持度止跌回穩。本報系資料照

民進黨高層今天表示，根據黨內民調顯示，目前民眾對民進黨的支持度約有30%，初步已止跌回穩，擺脫九合一敗選後低潮，評估和蔡英文總統召開國安會議、副總統賴清德擔任黨主席、陳建仁組閣等三大因素有關，但也可能是蜜月期，仍須戰戰兢兢、謙卑面對各界問題。

民進黨高層指出，根據黨內民調，就各政黨支持度來看，民進黨在去年九合一選舉前，大約維持在30%左右、國民黨則為20%，甚至有時候國民黨會被台灣民眾黨超越；然而，在選舉過後，民進黨降到相對低谷，大約只有23%、24%。但黨內民調也顯示，縱使民進黨支持度探底，國民黨仍未能超越，甚至藍、白兩黨的支持度也沒有上升的現象，綠營支持者僅是轉往中間選民不表態。

民進黨高層說，隨著蔡總統召開國安會議、副總統賴清德宣布參選民進黨主席，以及行政院長陳建仁組閣後，又回到去年選前情形，初步有止跌回穩狀況，但能否在這基礎上繼續往上攀升，要持續觀察，而且這也有可能是賴清德接黨魁、內閣改組的蜜月期。

民進黨高層表示，黨的民調回穩，也與黨推出一系列的接地氣措施，包括黨齡30年免繳黨費、地方黨部與黨員成立Line群組加強溝通聯繫與防止假訊息等有關，這都屬於賴清德上任不到一個月推出的新措施。

針對南投縣立委補選選情，黨內人士表示，從實際層面來看，該區是國民黨的現任區，在結構上不容樂觀，加上補選的投票率非常低，如果有40%的投票率就算高，因此組織動員就非常重要。

黨內人士認為，國民黨參選人林明溱當過8年南投縣長，在地方組織實力上，比民進黨參選人蔡培慧強，這是一場硬戰；不過，蔡培慧的條件很好也很認真，如何把她個人特質以及專業展現出來，是重要因素，相信有機會一搏。

黨內人士表示，根據了解，目前民眾對蔡培慧的好感度有上升趨勢，林明溱則是往下降，而且林明溱所提的政見，讓人質疑為何他當8年縣長時都不做，而蔡培慧擔任行政院中部聯合服務中心執行長時，為南投做很多事。

民進黨 國民黨 民調

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