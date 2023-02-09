醫療事故預防及爭議處理法上路　台高檢辦研討會促交流

立法院去年三讀通過醫療事故預防及爭議處理法，為保障醫病雙方權益、促進醫病和諧關係，迅速建立妥善醫療爭議處理機制，台高檢今邀集檢察官、醫界、法界及衛生福利地方主管機關及執法人員，舉辦「醫療事故預防及爭議處理法研討會」，讓相關人員認識新制，促進醫法交流，發揮該法機制與功能。

今天舉行的研討會北部場，邀請法務部政務次長陳明堂、衛生福利部醫事司司長劉越萍、中華法律風險管理學會榮譽理事長施茂林等貴賓到場，參與者包括檢察官、醫師、法官、律師、縣市政府衛生局人員及警察共75人。

研討會中，就「醫療事故預防及爭議處理法-立法重點解析」、「調解會的運作、醫療爭議評析及除錯機制」、「先期醫療調解試辦機制之銜接」、「醫療暴力防制平台之運作及案例分析」等議題進行討論，由各界代表輪番主持、報告及與談，充分達到醫法交流的目的。

台高檢表示，醫療爭議往往造成醫病痛苦，希望藉由新制上路及研討會，使檢、審、醫及主管機關均能熟悉立法規範，並將研討意見提供給衛生福利部做為相關子法及後續規畫參考，使醫療事故預防及爭議處理法得以發揮最大功能。