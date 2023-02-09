快訊

南韓影帝劉亞仁涉吸毒！服飾品牌下架代言 韓媒爆料內幕：他染毒2年了

通膨又升！1月CPI年增率衝上3.04% 半年來再見3字頭

王世堅表態「考慮爭取2024立委」 全因柯文哲說了這句話

醫療事故預防及爭議處理法上路　台高檢辦研討會促交流

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導
醫療事故預防及爭議處理法去年三讀通過，台高檢廣辦研討會促進醫法交流。圖／翻攝台高檢官網
醫療事故預防及爭議處理法去年三讀通過，台高檢廣辦研討會促進醫法交流。圖／翻攝台高檢官網

立法院去年三讀通過醫療事故預防及爭議處理法，為保障醫病雙方權益、促進醫病和諧關係，迅速建立妥善醫療爭議處理機制，台高檢今邀集檢察官、醫界、法界及衛生福利地方主管機關及執法人員，舉辦「醫療事故預防及爭議處理法研討會」，讓相關人員認識新制，促進醫法交流，發揮該法機制與功能。

今天舉行的研討會北部場，邀請法務部政務次長陳明堂、衛生福利部醫事司司長劉越萍、中華法律風險管理學會榮譽理事長施茂林等貴賓到場，參與者包括檢察官、醫師、法官、律師、縣市政府衛生局人員及警察共75人。

研討會中，就「醫療事故預防及爭議處理法-立法重點解析」、「調解會的運作、醫療爭議評析及除錯機制」、「先期醫療調解試辦機制之銜接」、「醫療暴力防制平台之運作及案例分析」等議題進行討論，由各界代表輪番主持、報告及與談，充分達到醫法交流的目的。

台高檢表示，醫療爭議往往造成醫病痛苦，希望藉由新制上路及研討會，使檢、審、醫及主管機關均能熟悉立法規範，並將研討意見提供給衛生福利部做為相關子法及後續規畫參考，使醫療事故預防及爭議處理法得以發揮最大功能。

衛生局 檢察官

延伸閱讀

陸富豪計畫買美空軍基地旁土地…多州欲擴大禁令 立法禁中買房產

法警遭爆缺額率高、勤休不完善 台高檢：積極補人

過年抓假茶 台高檢執行四波打擊境外茶混充台茶

八八會館之亂 刑事局副局長告兩檢加重誹謗

相關新聞

影／決定參選立委？王世堅：柯文哲常罵的這句話刺激了我

台北市議員王世堅昨天在在網路節目透露立委初選，「我有個人的一些考量，這次可能會做一些判斷」。王世堅下午受訪指出，決定參選...

綠高層：新執政團度就定位 民進黨支持度止跌回穩

民進黨高層今天表示，根據黨內民調顯示，目前民眾對民進黨的支持度約有30%，初步已止跌回穩，擺脫九合一敗選後低潮，評估和蔡...

醫療事故預防及爭議處理法上路　台高檢辦研討會促交流

立法院去年三讀通過醫療事故預防及爭議處理法，為保障醫病雙方權益、促進醫病和諧關係，迅速建立妥善醫療爭議處理機制，台高檢今...

政府成立個資獨立監督機構恐疊床架屋 民眾資安只能自求多福

近年我國個資問題已到了讓國人憤怒的程度，從公部門的資料外洩到企業的個資遭駭，最終苦的都是一般民眾。從隱私外洩到遭遇詐騙，國人不斷的在為個資問題付出代價，但政府對此卻缺少積極作為，最新的發展是行政院研議成立獨立監督機制來解決個資問題。

影／宣傳小物藏貓膩 綠營：林明溱為兒子參選鋪路

南投縣立委補選，國民黨參選人林明溱發送濕紙巾宣傳小物，包裝酷似保險套引討論。民進黨副秘書長黃建嘉爆料，撕開宣傳品林明溱貼...

投入立委黨內初選？王世堅表態：確實有在考慮

台北市議員王世堅昨天在在網路節目指出若民進黨開放北市第5選區（中正、萬華）立委初選，「我有個人的一些考量，這次可能會做一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦