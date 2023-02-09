影／決定參選立委？王世堅：柯文哲常罵的這句話刺激了我

台北市議員王世堅昨天在在網路節目透露立委初選，「我有個人的一些考量，這次可能會做一些判斷」。王世堅下午受訪指出，決定參選的關鍵點是現在社會的現況，台北市前市長柯文哲經常罵說藍綠都是垃圾、廢物，「這句話確實刺激了我」。

王世堅說，確實即便藍綠都是垃圾廢物，但對王世堅而言，「我要把自己廢物利用」，到了這時候，就必須站出來，所以最近在考量的是這問題。

至於中山、北松山選區，王世堅說，有比他更適合的人選，這位人選就是吳怡農，前兩次的敗選是非戰之罪，吳怡農沒有理由、必要因此心灰氣餒，他會鼓勵吳怡農應該在這一年裡面繼續做好充足準備，明年一樣出戰中山、北松山。

媒體也問，若5月初選完 會不會太晚？王世堅說，5月初可能就初選完了，他初選前會先跟大家報告，再次強調他是正大光明，要光明磊落參選，即便參選失敗，也光明磊落的接受。