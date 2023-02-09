快訊

通膨又升！1月CPI年增率衝上3.04% 半年來再見3字頭

王世堅表態「考慮爭取2024立委」 全因柯文哲說了這句話

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／決定參選立委？王世堅：柯文哲常罵的這句話刺激了我

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民進黨市議員王世堅。記者許正宏／攝影
民進黨市議員王世堅。記者許正宏／攝影

台北市議員王世堅昨天在在網路節目透露立委初選，「我有個人的一些考量，這次可能會做一些判斷」。王世堅下午受訪指出，決定參選的關鍵點是現在社會的現況，台北市前市長柯文哲經常罵說藍綠都是垃圾、廢物，「這句話確實刺激了我」。

王世堅說，確實即便藍綠都是垃圾廢物，但對王世堅而言，「我要把自己廢物利用」，到了這時候，就必須站出來，所以最近在考量的是這問題。

至於中山、北松山選區，王世堅說，有比他更適合的人選，這位人選就是吳怡農，前兩次的敗選是非戰之罪，吳怡農沒有理由、必要因此心灰氣餒，他會鼓勵吳怡農應該在這一年裡面繼續做好充足準備，明年一樣出戰中山、北松山。

媒體也問，若5月初選完 會不會太晚？王世堅說，5月初可能就初選完了，他初選前會先跟大家報告，再次強調他是正大光明，要光明磊落參選，即便參選失敗，也光明磊落的接受。

王世堅 廢物 吳怡農 柯文哲

延伸閱讀

郭柯合作 王世堅酸柯文哲待價而沽「膨一下、奈一下」

影／參選立委？王世堅：一有決定將向大眾公布

投入立委黨內初選？王世堅表態：確實有在考慮

蘇貞昌下台嘆「剩滿肚渣」 王世堅嗆太超過：滿腦強人統治遺毒

相關新聞

影／決定參選立委？王世堅：柯文哲常罵的這句話刺激了我

台北市議員王世堅昨天在在網路節目透露立委初選，「我有個人的一些考量，這次可能會做一些判斷」。王世堅下午受訪指出，決定參選...

政府成立個資獨立監督機構恐疊床架屋 民眾資安只能自求多福

近年我國個資問題已到了讓國人憤怒的程度，從公部門的資料外洩到企業的個資遭駭，最終苦的都是一般民眾。從隱私外洩到遭遇詐騙，國人不斷的在為個資問題付出代價，但政府對此卻缺少積極作為，最新的發展是行政院研議成立獨立監督機制來解決個資問題。

影／宣傳小物藏貓膩 綠營：林明溱為兒子參選鋪路

南投縣立委補選，國民黨參選人林明溱發送濕紙巾宣傳小物，包裝酷似保險套引討論。民進黨副秘書長黃建嘉爆料，撕開宣傳品林明溱貼...

投入立委黨內初選？王世堅表態：確實有在考慮

台北市議員王世堅昨天在在網路節目指出若民進黨開放北市第5選區（中正、萬華）立委初選，「我有個人的一些考量，這次可能會做一...

賴清德主導民進黨學倫規範 是「鋸箭」劍指鄭文燦、陳建仁？

民進黨中執會昨（8）日通過「參與黨內提名公職候選人應簽署學位論文學術倫理聲明書與建立學術倫理爭議處理機制」提案，要求未來總統、立委登記初選，相關參選人要簽署「學位論文學術倫理聲明書」，同意授權民進黨審查小組進行相似度比對，或向學校、相關機關進行查證，以此做為民進黨改革學倫的宣誓。但為何引起各方爭議？ 民進黨主席賴清德表示，民進黨作為執政黨，願為政治表率，通過學倫規範機制解決黨內參政人員可能涉及學倫問題，希望以誠信、公平、公正原則取得社會信任，讓選舉回歸理性與政策討論，從而取得民眾支持，也呼籲其他政黨跟進。

女力拉美加論壇15日舉行 蔡總統與巴拉圭總統將出席

國際合作發展基金會今天表示，「女力拉美加論壇暨計畫成果展」15日將在台北舉行，屆時總統蔡英文與到訪的巴拉圭總統阿布鐸將出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦