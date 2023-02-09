影／宣傳小物藏貓膩 綠營：林明溱為兒子參選鋪路

南投縣立委補選，國民黨參選人林明溱發送濕紙巾宣傳小物，包裝酷似保險套引討論。民進黨副秘書長黃建嘉爆料，撕開宣傳品林明溱貼紙，裡面其實印林明溱兒子林儒彬「立法委員候選人」字樣，質疑林明溱就是為兒子鋪路，立委父傳子，簡直就是土皇帝。

林儒彬表示，他原本就表態參加立委補選，並已經做好文宣，但黨中央決定徵召父親參選，這批文宣品沒發出去，為了避免浪費，因此再貼上林明溱貼紙發送給選民，也是勤儉持家傳統，民進黨胡亂指控「父傳子」、「土皇帝」， 證明民進黨所謂的「空戰」，只是顛倒黑白抹黑。

黃建嘉指出，林明溱說他2024絕不參選，補選立委任期短短不到一年，能帶給南投什麼建設？林明溱表面要禮讓年輕人，實際卻是「選假的」，根本沒有想要替南投做事，只想在立委任內，以時間換取林儒彬選舉空間。

黃建嘉批評，林明溱誠信破產，又被南投鄉親發現他假借發文宣品之名，幫兒子政治鋪路，再次證明他謊話連篇，目的就是為了兒子林儒彬的2024立委大夢。

黃建嘉說，地方耳語林儒彬沒半點長才，全靠老爸林明溱用特權安排，林明溱已引領南投的新時代，就是「孝子時代」。

他質疑，林明溱縣長8任內做不到的事，在8個月的立委任期如何做的到，林明溱不要再亂開支票，耽誤南投的發展。

林明溱競選總部說，林儒彬在九合一選舉後辭掉國民黨南投縣黨部主委，積極備戰立委補選，他並提出自己政見、主張，引起話題的保險套濕紙巾，也是林儒彬創意發想，未料，黨中央徵召林明溱，林儒彬為了藍營團結退出，將自己文宣品提供給林明溱使用，早在林明溱登記前就已經製作完成，並非登記後才製作，請民進黨不要倒果為因。